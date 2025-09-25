szeptember 25., csütörtök

39 perce

Váratlan akadályba ütközhet az M44-esen

Címkék#kamion#Szentkirály#főút#M44

A 44-es főút, M44 útinform csoportban osztották meg a hírt, erről jó, ha tud, aki arra jár..

Beol.hu
Váratlan akadályba ütközhet az M44-esen

„M44 Szentkirály előtti felhajtó után tegnap este óta áll egy bálákat szállító kamion az úton. Teljesen elfoglalja a sávot. Mindenki óvatosan közlekedjen” – osztotta meg egy felhasználó a csoportban a hasznos információt.

Forrás: 44-es főút, M44 útinform

 

