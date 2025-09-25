Gyorsforgalmi
39 perce
Váratlan akadályba ütközhet az M44-esen
A 44-es főút, M44 útinform csoportban osztották meg a hírt, erről jó, ha tud, aki arra jár..
„M44 Szentkirály előtti felhajtó után tegnap este óta áll egy bálákat szállító kamion az úton. Teljesen elfoglalja a sávot. Mindenki óvatosan közlekedjen” – osztotta meg egy felhasználó a csoportban a hasznos információt.
Ezt ne hagyja ki!Interjú
14 órája
Orbán Viktor: kinyíltak az ajtók, emelkedő pálya előtt Békés vármegye – videóval
Ezt ne hagyja ki!Nagy bejelentés
1 órája
Az egyik legnagyobb hazai bank megváltoztatta a SZÉP-kártya használatát
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre