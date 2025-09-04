szeptember 4., csütörtök

Fontos levelet kap nagyon sok adózó

Címkék#cégkapu#ügyfélkapu#önkormányzat#üzenet

Az üzenetről e-mailben fut be értesítés, saját érdekük, hogy rákattintsanak.

Fontos levelet kap nagyon sok adózó

Saját érdekük, hogy erre figyeljenek.

Fotó: Illusztrácó: Shutterstock

A csorvási önkormányzat arra hívta fel közösségi oldalán a vállalkozások és egyéni vállalkozók figyelmét, hogy a napokban megérkeznek az ügyfélkapu és a cégkapu tárhelyekre a szeptemberi folyószámla értesítők.  A vállalkozások és az egyéni vállalkozók a tárhelyükről e-mailben értesítést kapnak, erre kell minden érintettnek figyelnie!

 

 

