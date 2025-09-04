Fontos levelet kap nagyon sok adózó

A csorvási önkormányzat arra hívta fel közösségi oldalán a vállalkozások és egyéni vállalkozók figyelmét, hogy a napokban megérkeznek az ügyfélkapu és a cégkapu tárhelyekre a szeptemberi folyószámla értesítők. A vállalkozások és az egyéni vállalkozók a tárhelyükről e-mailben értesítést kapnak, erre kell minden érintettnek figyelnie!