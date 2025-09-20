Megéri lépni
Akár 20 millió forintos támogatáshoz is hozzá lehet jutni
A sikeres generációváltást támogatja a kormány a családi gazdaságokban. Jelenleg is zajlik a „Gazdaságátadási együttműködés támogatása” című pályázat beadása.
Akár 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást is jelenthet egy-egy sikeres pályázat Békés vármegyében is. A támogatással a családi gazdaságok eredményes utódlását segíti elő a kormány.
Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magosz Békés vármegyei elnöke elmondta, Békésben összesen tíz falugazdász áll rendelkezésre a pályázat benyújtásához, és bármilyen kérdés esetén bizalommal fordulhatnak hozzájuk az érintettek.
Heroikus harcot vívtak a tűzoltók a raktárt emésztő lángokkal, egész éjjel dolgoztak - galériával
