Akár 20 millió forintos támogatáshoz is hozzá lehet jutni

Akár 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást is jelenthet egy-egy sikeres pályázat Békés vármegyében is. A támogatással a családi gazdaságok eredményes utódlását segíti elő a kormány.

A gazdaságátadási pályázatok benyújtása zajlik Békésben isFotó: Békés Vármegyei Szervezet, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara/Facebook

Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magosz Békés vármegyei elnöke elmondta, Békésben összesen tíz falugazdász áll rendelkezésre a pályázat benyújtásához, és bármilyen kérdés esetén bizalommal fordulhatnak hozzájuk az érintettek.