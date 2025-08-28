Végre egy növény, ami az időjárás miatt nem csípi a termesztők szemét

Jó szezonban bíznak idén a hagymatermesztéssel foglalkozó hazai gazdálkodók, ebben az évben ugyanis magas minőségű magyar termés várható – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a FruitVeB, valamint Bondár Imre termelő és több szakmai szervezet által szervezett hagymanapon. A muronyi rendezvény résztvevői a piaci helyzet és az aktuális kihívások áttekintése mellett megismerkedhettek a közép-korai és kései fajtákkal is. Nézzük meg, hogy milyen árakat eredményezhet a vöröshagyma termesztése idén!

A vöröshagyma termesztése általában annyi termést hoz, amely december közepéig kiszolgálja a hazai piacot. Forrás: shutterstock.com

A vöröshagyma ára: a túlkínálat átvételi dömpingárakhoz vezethet

A vöröshagyma az egyik legfontosabb szántóföldi zöldségnövényünk, a termőterület az elmúlt években fokozatosan bővült, a növekedés pedig az idei évben is folytatódott. A pozitív tendencia részben a tavaszi magas árak ösztönző erejének köszönhető. Az idén ugyanakkor értékesítési gondokat okozhat, hogy Európa más hagymatermesztő régióiban is kiváló termés ígérkezik. Mindez feltételezhetően túlkínálatot fog okozni, ami dömpingárakhoz vezethet.

Megfelelő tárolással nem kell azonnal eladni a termést

A muronyi szakmai napon elhangzott, a hazai termelők a tárolási kapacitás növelésével kerülhetik el a dömpingárak kialakulását. Megfelelő minőségű tárolással ugyanis nem kényszerülnek rá az azonnali eladásra, így az év többi részében jóval magasabb áron értékesíthetik a termést. A hosszabb távú tárolás jelentette előnyöket azonban csak a megfelelő fajtaválasztás és korszerű technológia alkalmazásával előállított egészséges hagyma esetén lehet kihasználni. A fajtaválasztás során minden esetben a termesztési területhez legjobban alkalmazkodó, a megváltozott klimatikus tényezőket is toleráló, magas hozamot és egységes árualapot biztosító fajták választása célszerű.

A vöröshagyma termesztése során fontos lenne az összefogás a termelők körében

Az agrárkamaránál közölték, más kertészeti kultúrákhoz hasonlóan a hagymatermesztésben is fontos lenne a termelők összefogásának erősítése. A szorosabb együttműködésnek köszönhetően javulhat a termelők piacra jutásának lehetősége, az átvételi árakat pedig – nagyobb alkupozíciójuknak köszönhetően – a termelési költségeket figyelembe véve lehetne kialakítani. A nagyobb szervezettség jelentősen javítaná a magyar vöröshagyma piaci pozíciója. Az új hagyma értékesítési árát minden esetben az áttelelő növény határozza meg. Ugyanakkor, ha túl alacsony a kezdőár, akkor félő, hogy a szezon végére önköltségi szint alá kerül az értékesítési ár.