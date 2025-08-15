augusztus 15., péntek

Versenyképes járások

1 órája

Milliók érkeznek a járásba, amiből a kamerarendszereiket is fejleszthetik - galériával

Címkék#Mezőkovácsháza#Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal#Versenyképes járások#kamerarendszer#program

Ennek a térségnek a települései olyan összefogásra mutatnak példát, amilyet még nem láttunk. A járás több községe, városa a kamerarendszer kiépítésére, mások pedig egyéb célokra fordítják a versenyképes járások program keretében érkező milliókat. Mutatjuk, kik, mire.

Csete Ilona

A mezőkovácsházi járás olyan települései ültek egy asztal köré csütörtökön, akik együttműködtek, meghozták közös döntéseiket. A versenyképes járások programban résztvevők, a polgármesterek a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal dombegyházi kirendeltségén, a községházán találkoztak a 4. számú választókerület országgyűlési képviselőjével. Erdős Norbert személyesen adta át a települési támogató okiratot valamennyiüknek.

Versenyképes járások: a program milliókat hoz
Mezőkovácsházán a versenyképes járások program támogató okiratainak egyikét Erdős Norbert Dinyés Ildikónak adta át. A szerző felvétele

Versenyképes járások programban érkezik forrás

A konzorciumi együttműködés keretében 106 millió forint támogatást az alább felsorolt települések valamennyien  a köz-, illetve a közlekedésbiztonságot javító térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, a meglévőket bővítésére fordítják – tudta meg hírportálunk a sajtótájékoztatón.

Az egyes településekre érkező támogatások eloszlása:

  • Almáskamarás 5 millió 744 ezer forint
  • Battonya 6 millió 219 ezer forint
  • Dombegyház 22 millió 414 ezer forint
  • Dombiratos 5 millió 759 ezer forint
  • Kaszaper 6 millió 218 ezer forint
  • Kevermes 6 millió 328 ezer forint
  • Kisdombegyház 5 millió 732 ezer forint
  • Kunágota 6 millió 269 ezer forint
  • Magyarbánhegyes 5 millió 817 ezer forint
  • Magyardombegyház 5 millió 712 ezer forint
  • Medgyesbodzás 5 millió 769 ezer forint
  • Medgyesegyháza 6 millió 263 ezer forint
  • Mezőhegyes 6 millió 126 ezer forint
  • Nagybánhegyes 5 millió 789 ezer forint
  • Nagykamarás 5 millió 834 ezer forint.

Fejlesztések nyomában: megújulhatnak a kamerarendszerek a járásban

Fotók: Csete Ilona

Kamerarendszer, egészségügyi fejlesztések

Medgyesegyháza 14 önkormányzattal 100 százalékos önkormányzati céget és általuk energiaközösséget létrehozva 18 millió forintos keretet kapott a programban.

Mezőkovácsháza önkormányzata a Versenyképes Járások Program keretében – a mezőkovácsházi járásban több település a város javára hozott jó döntést – így 120 millió forintból a szakrendelőt fejlesztheti, eszközöket vásárolhat és az egészségügyi létesítmény működését támogatja.

– Büszke vagyok a járás településeire, nagyvonalú döntést hoztak. Példás ez az összefogás – hangsúlyozta Erdős Norbert.

– Vannak közöttük, akik nem is veszik igénybe a mezőkovácsházi rendelőintézet szolgáltatásait, ennek ellenére lemondtak a forrás egy részéről, így fordítható ez a komoly összeg, a 120 millió forint egészségügyi fejlesztésekre Mezőkovácsházán.

 

 

