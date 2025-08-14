augusztus 14., csütörtök

Ebben a járásban a közvilágítás korszerűsítésére szavaztak

A fejlesztések egyik érzékeny pontja a közvilágítás, akár kicsi, akár nagy egy település. A versenyképes járások programban érkező minden forint jól jön, sokan ezért szavaztak erre a célterületre.

Csete Ilona

Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője Orosházán járt csütörtökön. A versenyképes járások programnak a támogató okiratát a kistérség polgármestereinek a jelenlétében sajtótájékoztatón adta át. Raffai János a konzorcium vezetője, Orosháza polgármestere vette át. 

A Versenyképes Járások Program okirat átadása
Versenyképes Járások Program támogató okiratát átadta Erdős Norbert. Fotó: A szerző felvétele

Ebben a járásban egységesen egy területet jelöltek meg fejlesztési célként: a közvilágítás korszerűsítését, amelyre 220 millió forintot fordíthatnak a térség települései (egyenként 30-35 milliót). Egy kivételével, de az a község is megfogalmazta egyéb fejlesztési elképzelését, és 30 millió forintból megvalósíthatja.

A Versenyképes Járások Program Települési Támogató Okirat átadása után szinte valamennyi polgármester hangsúlyozta, ez a forrás valaminek a kezdete: elodázhatatlan már a probléma, a közvilágítás hibáival nap mint nap szembesülnek.

 Versenyképes járások programban ez a célterület

A fejlesztéssel megtakarítást is remélnek, ezt a házigazda, Raffai János orosházi polgármester is megerősítette.

Dr. Szilágyi Tibor gádorosi településvezető hozzátette, számításai szerint a jelenlegihez képest 20 százalékos megtakarítást eredményez a fejlesztés településükön. A legforgalmasabb (Bajcsy, Fő, Kossuth, Iskola és Nagy) utcákon kezdik el a munkát. Nagyszénáson hasonlók a tapasztalatok, a költséghatékonyság ha beigazolódik, más pályázati források bevonásával folytatják a nagyközségben később is a fejlesztést, mondta Nagy Attiláné.

Csanádapácán a nagy átmenő forgalom miatt is az esti biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlen, hogy jól működjenek a lámpatestek, ezt Mórocz Ildikó polgármester tette hozzá. Kaczkó Pál, a pusztaföldvári polgármester azt is elárulta, a településükön jelenleg működő 344 fényforrás mellé még szeretne bővítést, legalább minden 2. karóra jusson ezekből a modern LED-es izzókból.

A közvilágítás mindenhol 

Tótkomlóson ha a jelenlegi 1200 lámpatestet modernizálják, legalább 30 százalékos megtakarítást elérhetnek. Hasonló előnyökkel kalkulál Békéssámson önkormányzata is és igyekszik a 30 millió forintos fejlesztést a leggyorsabban megoldani.

Kardoskút a volt iskola épülete.
Kardoskút a volt iskola épületének a felújítását befejezheti ebből a forrásból. Fotó: A szerző felvétele

Kardoskút az a település, ahol 7 éve elkészült saját erős beruházásként a közvilágítás korszerűsítése, ezért az önkormányzat más célterületet határozott meg a Versenyképes Járások Programban.

Üres az iskola, fejlesztik, hiánypótló intézmény lesz

– Tíz éve zárva van az iskolánk. Az épület állagmegóvása érdekében önkéntesek az önkormányzattal összefogva és pályázati támogatásból, 50 milliós energetikai felújításból, folyamatosan szépíti, építi, s egyre korszerűbb. Az 1 ezer négyzetméteres egykori és reméljük, majdani iskola épületét a mostani 30 milliós forrásból befejezhetjük. Hiánypótló intézményként szolgálhatja majd a térséget gyermekek átmeneti otthonaként – mesélte Varga Pál polgármester.

 

 

