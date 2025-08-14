Ebben a járásban a közvilágítás korszerűsítésére szavaztak

Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője Orosházán járt csütörtökön. A versenyképes járások programnak a támogató okiratát a kistérség polgármestereinek a jelenlétében sajtótájékoztatón adta át. Raffai János a konzorcium vezetője, Orosháza polgármestere vette át.

Versenyképes Járások Program támogató okiratát átadta Erdős Norbert. Fotó: A szerző felvétele

Ebben a járásban egységesen egy területet jelöltek meg fejlesztési célként: a közvilágítás korszerűsítését, amelyre 220 millió forintot fordíthatnak a térség települései (egyenként 30-35 milliót). Egy kivételével, de az a község is megfogalmazta egyéb fejlesztési elképzelését, és 30 millió forintból megvalósíthatja.

A Versenyképes Járások Program Települési Támogató Okirat átadása után szinte valamennyi polgármester hangsúlyozta, ez a forrás valaminek a kezdete: elodázhatatlan már a probléma, a közvilágítás hibáival nap mint nap szembesülnek.

Versenyképes járások programban ez a célterület

A fejlesztéssel megtakarítást is remélnek, ezt a házigazda, Raffai János orosházi polgármester is megerősítette.

Dr. Szilágyi Tibor gádorosi településvezető hozzátette, számításai szerint a jelenlegihez képest 20 százalékos megtakarítást eredményez a fejlesztés településükön. A legforgalmasabb (Bajcsy, Fő, Kossuth, Iskola és Nagy) utcákon kezdik el a munkát. Nagyszénáson hasonlók a tapasztalatok, a költséghatékonyság ha beigazolódik, más pályázati források bevonásával folytatják a nagyközségben később is a fejlesztést, mondta Nagy Attiláné.

Csanádapácán a nagy átmenő forgalom miatt is az esti biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlen, hogy jól működjenek a lámpatestek, ezt Mórocz Ildikó polgármester tette hozzá. Kaczkó Pál, a pusztaföldvári polgármester azt is elárulta, a településükön jelenleg működő 344 fényforrás mellé még szeretne bővítést, legalább minden 2. karóra jusson ezekből a modern LED-es izzókból.

A közvilágítás mindenhol

Tótkomlóson ha a jelenlegi 1200 lámpatestet modernizálják, legalább 30 százalékos megtakarítást elérhetnek. Hasonló előnyökkel kalkulál Békéssámson önkormányzata is és igyekszik a 30 millió forintos fejlesztést a leggyorsabban megoldani.