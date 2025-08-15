Milliók érkeznek a járásba, amiből a kamerarendszereiket is fejleszthetik - galériával

A mezőkovácsházi járás olyan települései ültek egy asztal köré csütörtökön, akik együttműködtek, meghozták közös döntéseiket. A versenyképes járások programban résztvevők, a polgármesterek a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal dombegyházi kirendeltségén, a községházán találkoztak a 4. számú választókerület országgyűlési képviselőjével. Erdős Norbert személyesen adta át a települési támogató okiratot valamennyiüknek.

Mezőkovácsházán a versenyképes járások program támogató okiratainak egyikét Erdős Norbert Dinyés Ildikónak adta át. A szerző felvétele

Versenyképes járások programban érkezik forrás

A konzorciumi együttműködés keretében 106 millió forint támogatást az alább felsorolt települések valamennyien a köz-, illetve a közlekedésbiztonságot javító térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, a meglévőket bővítésére fordítják – tudta meg hírportálunk a sajtótájékoztatón.

Az egyes településekre érkező támogatások eloszlása: