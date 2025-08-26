augusztus 26., kedd

Sok lesz a morcos autós: változnak az üzemanyagárak

Szerdától többe kerül a benzin és a gázolaj literje, mint az elmúlt napokban. Az üzemanyagárak újra emelkedésnek indultak, többe kerül a tankolás.

Beol.hu

– Szerdán folytatódik az emelkedő tendencia a benzinkutakon. A nagyker árak emelkednek a benzin és a gázolaj esetében is egységesen bruttó 2-2 forinttal – olvasható a holtankoljak.hu oldalon. Az üzemanyagár-emelkedés újra bekövetkezett, többe kerül a tankolás.

Üzemanyagár-emelkedés lesz a hazai benzinkutakon.
Az üzemanyagárak ismét emelkedésnek indultak. Forrás:  Shutterstock.com

Az üzemanyagárak ismét emelkedésnek indultak

Ahogy az honlapjukon olvasható, augusztus 26-án, kedden még az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • A 95-ös benzin literje 585 forint,
  • míg a gázolajé 590 forint.

Legutóbb hétfőn érkezett a hír az üzemanyagárak emelkedéséről, akkor a benzin nagykereskedelmi ára 2-, míg a gázolajé bruttó 3 forinttal nőtt.

 

