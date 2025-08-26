Sok lesz a morcos autós: változnak az üzemanyagárak

– Szerdán folytatódik az emelkedő tendencia a benzinkutakon. A nagyker árak emelkednek a benzin és a gázolaj esetében is egységesen bruttó 2-2 forinttal – olvasható a holtankoljak.hu oldalon. Az üzemanyagár-emelkedés újra bekövetkezett, többe kerül a tankolás.

Az üzemanyagárak ismét emelkedésnek indultak. Forrás: Shutterstock.com

Ahogy az honlapjukon olvasható, augusztus 26-án, kedden még az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

A 95-ös benzin literje 585 forint,

míg a gázolajé 590 forint.

Legutóbb hétfőn érkezett a hír az üzemanyagárak emelkedéséről, akkor a benzin nagykereskedelmi ára 2-, míg a gázolajé bruttó 3 forinttal nőtt.