Rajtra készek a munkagépek, útfelújítási dömping jön a mellékutakon
Összesen több mint 90 kilométernyi utat tesznek rendbe a Dél-Alföldön – írta az MTI. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint erre közel 30 milliárd forintot kap a cég a TOP Plusz beruházások keretében. A Beol.hu sorra vette, hogy milyen Békés vármegyei útfelújítások várhatók.
Több mint 90 kilométeren, 27 szakaszon korszerűsítenek négy- és ötszámjegyű utakat a Dél-Alföldön a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, a TOP Plusz beruházások keretében – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az MTI-vel. A nagyszabású, Békés vármegyei útfelújításokat is tartalmazó projektre a társaság csaknem 30 milliárd forintot nyert el.
A beruházások részeként nem csak a burkolatot teszik rendbe, többek között cserélik a forgalomtechnikai jelzéseket, a szalagkorlátokat, a jelzőtáblákat. A közútkezelő közleményében kiemelték, hogy a munkálatok végeztével javul a forgalombiztonság és az utak szolgáltatási színvonala a térségben.
Összesen csaknem 30 kilométeren várhatók Békés vármegyei útfelújítások
Amikor a közútkezelő beszámolt a Békés vármegyei közgyűlés előtt tevékenységéről, szóba került, hogy a TOP Plusz keretében 11,3 milliárd forint értékben várhatók Békés vármegyei útfelújítások, és összesen 28,3 kilométert korszerűsítenek.
Itt a lista, hogy idén mely szakaszokat korszerűsítik a TOP Plusz beruházások keretében
A Beol.hu korábban összeszedte, hogy idén mely szakaszokat teszik rendbe:
- Csanádapáca bel- és külterületén csaknem 3 kilométert,
- Nagybánhegyes és Kaszaper között 1,3 kilométert,
- Nagykamarás és Kunágota között, Almáskamaráson közel 800 métert
korszerűsítenek a TOP Plusz részeként, de más forrásból is várhatók Békés vármegyei útfelújítások, több fejlesztés pedig immár véget is ért.
2026-ban újabb szakaszokat tesznek rendbe, szerte a vármegyében
A Magyar Közút Nonprofit Kft. térképe alapján 2026-ban
- Gyomaendrőd és Kondoros között 7,6, 4,2 és 1,4 kilométert, azaz összesen több mint 13 kilométert,
- Körösladány és Dévaványa között 1 kilométert,
- Sarkad és az országhatár között 3,3 kilométert,
- Kötegyán felé, a bekötőúton 200 métert,
- Sarkadkeresztúr és Kisnyék között 2,6 kilométert,
- Pusztaföldvárnál 1,7 kilométert,
- Kaszapernél pedig 1,2 kilométert
korszerűsítenek a TOP Plusz keretében.
