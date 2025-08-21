Rajtra készek a munkagépek, útfelújítási dömping jön a mellékutakon

Több mint 90 kilométeren, 27 szakaszon korszerűsítenek négy- és ötszámjegyű utakat a Dél-Alföldön a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, a TOP Plusz beruházások keretében – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az MTI-vel. A nagyszabású, Békés vármegyei útfelújításokat is tartalmazó projektre a társaság csaknem 30 milliárd forintot nyert el.

Egy óriási dél-alföldi beruházás keretében Békés vármegyei útfelújítások is várhatók, több szakaszon.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A beruházások részeként nem csak a burkolatot teszik rendbe, többek között cserélik a forgalomtechnikai jelzéseket, a szalagkorlátokat, a jelzőtáblákat. A közútkezelő közleményében kiemelték, hogy a munkálatok végeztével javul a forgalombiztonság és az utak szolgáltatási színvonala a térségben.

Összesen csaknem 30 kilométeren várhatók Békés vármegyei útfelújítások

Amikor a közútkezelő beszámolt a Békés vármegyei közgyűlés előtt tevékenységéről, szóba került, hogy a TOP Plusz keretében 11,3 milliárd forint értékben várhatók Békés vármegyei útfelújítások, és összesen 28,3 kilométert korszerűsítenek.

Itt a lista, hogy idén mely szakaszokat korszerűsítik a TOP Plusz beruházások keretében

A Beol.hu korábban összeszedte, hogy idén mely szakaszokat teszik rendbe:

Csanádapáca bel- és külterületén csaknem 3 kilométert,

Nagybánhegyes és Kaszaper között 1,3 kilométert,

Nagykamarás és Kunágota között, Almáskamaráson közel 800 métert

korszerűsítenek a TOP Plusz részeként, de más forrásból is várhatók Békés vármegyei útfelújítások, több fejlesztés pedig immár véget is ért.

2026-ban újabb szakaszokat tesznek rendbe, szerte a vármegyében

A Magyar Közút Nonprofit Kft. térképe alapján 2026-ban

Gyomaendrőd és Kondoros között 7,6, 4,2 és 1,4 kilométert, azaz összesen több mint 13 kilométert,

Körösladány és Dévaványa között 1 kilométert,

Sarkad és az országhatár között 3,3 kilométert,

Kötegyán felé, a bekötőúton 200 métert,

Sarkadkeresztúr és Kisnyék között 2,6 kilométert,

Pusztaföldvárnál 1,7 kilométert,

Kaszapernél pedig 1,2 kilométert

korszerűsítenek a TOP Plusz keretében.