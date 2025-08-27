Indulj el időben, útfelújítás kezdődik a forgalmas szakaszon!

Ha Mezőkovácsháza és Battonya között van-lesz dolga a közlekedőknek, ezzel számolniuk kell. Útfelújítás kezdődik – tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szerdán megkezdik a 4443 j. Mezőkovácsháza – Battonya összekötő út 13+000 – 15+400 km szelvények közötti, 2 400 méteres szakaszának a felújítását.

Útfelújítás kezdődik, itt számolni kell jelzőőrös forgalomirányítással. Illusztráció: shutterstock

Útfelújítás teljes burkolatszélességben

Ahogy az a közleményben olvasható, a beruházás keretében a teljes burkolatszélességben kétrétegű emulziós felületi bevonat készül, amely javítja az út vízzáróságát, érdesebb felületet biztosít és hozzájárul a közlekedésbiztonság növeléséhez. Átadták a munkaterületet, a beavatkozás várhatóan 4 munkanap alatt elkészül. Ezt követően még körülbelül 2 hétig kavicsfelverődés előfordulhat, ami a technológia természetes velejárója. A Magyar Közút ebben az időszakban több ütemben hengerléssel és takarítással csökkenti a laza zúzalék mennyiségét.

Félpályás útlezárásra kell számítani

A kivitelezés idején a forgalom félpályás útlezárás mellett, jelzőőrös forgalomirányítással haladhat. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkaterületnél kihelyezett 40 km/órás sebességkorlátozást fokozottan tartsák be, hiszen így elkerülhető a kőfelverődésből adódó károsodás és balesetveszély. A Magyar Közút köszöni a közlekedők türelmét és megértését.