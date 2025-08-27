augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közút

55 perce

Indulj el időben, útfelújítás kezdődik a forgalmas szakaszon!

Címkék#útfelújítás#lezárás#munkálatok#Magyar Közút

Félpályás útlezárásra készülj! Útfelújítás kezdődik, hivatalosan szerdától, majd 2,5 kilométeres szakaszon. Mutatjuk, hol.

Csete Ilona

Ha Mezőkovácsháza és Battonya között van-lesz dolga a közlekedőknek, ezzel számolniuk kell. Útfelújítás kezdődik – tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szerdán megkezdik a 4443 j. Mezőkovácsháza – Battonya összekötő út 13+000 – 15+400 km szelvények közötti, 2 400 méteres szakaszának a felújítását.

az útfelújítás miatt lezárásra kell készülni
Útfelújítás kezdődik, itt számolni kell jelzőőrös forgalomirányítással. Illusztráció: shutterstock

Útfelújítás teljes burkolatszélességben

Ahogy az a közleményben olvasható, a beruházás keretében a teljes burkolatszélességben kétrétegű emulziós felületi bevonat készül, amely javítja az út vízzáróságát, érdesebb felületet biztosít és hozzájárul a közlekedésbiztonság növeléséhez. Átadták a munkaterületet, a beavatkozás várhatóan 4 munkanap alatt elkészül. Ezt követően még körülbelül 2 hétig kavicsfelverődés előfordulhat, ami a technológia természetes velejárója. A Magyar Közút ebben az időszakban több ütemben hengerléssel és takarítással csökkenti a laza zúzalék mennyiségét.

Félpályás útlezárásra kell számítani

A kivitelezés idején a forgalom félpályás útlezárás mellett, jelzőőrös forgalomirányítással haladhat. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkaterületnél kihelyezett 40 km/órás sebességkorlátozást fokozottan tartsák be, hiszen így elkerülhető a kőfelverődésből adódó károsodás és balesetveszély. A Magyar Közút köszöni a közlekedők türelmét és megértését.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu