Régi álom teljesült: vége a kátyúkerülgetésnek

Meglepően nagy volt a forgalom azon az úton, ahol napokkal korábban még komoly aszfaltozási és padkarendezési munkák zajlottak. Útfelújítás történt Pusztaföldvár határában, ott, ahol lehet távolságot rövidíteni, ha valaki például Mezőkovácsháza irányából Csanádapácára, Medgyesegyházára tart. Kaszaper után van egy rövidebb út, ami eddig nagyon rossz állapota miatt okozott az úton lévőknek kellemetlenséget.

Útfelújítás Pusztaszőlős és Pusztaföldvár között, elkészült, bejelentették a helyszínen. A szerző felvétele

– Polgármesterként minden követ megmozgattam, hogy itt az útfelújítás megvalósuljon. Nagyon régi vágya volt ez a pusztaföldváriaknak és minden közlekedőnek – mondta a keddi sajtótájékoztatón, a helyszínen Kaczkó Pál polgármester, aki a Pusztaföldvár táblától elvégzett útfelújítás végeredményéről Erdős Norbert országgyűlési képviselővel és Cserkúti Andrással, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatójával győződött meg.

Útfelújítás sokak örömére

A 4. számú választókerület országgyűlési képviselője elmondta, a partnerség egyik jó példája ez az út, a közút felé éltek jelzéssel és a végeredményt máris élvezhetik a közlekedők.

– Pusztaföldvár bekötőútja 2380 méteren készült el majd’ 76 millió forint ráfordítással. Nagyon örülünk ennek a beruházásnak, mert ez érinti azokat az autósokat is, akik átmenő forgalomként itt rövidítik le útjukat más település felé haladva. Közlekedésbiztonság szempontjából ez egy fontos útfejlesztés volt, a minősége pedig szemmel is jól látható – tette hozzá a politikus.

Erdős Norbert és Kaczkó Pál a beruházásról számolt be. A szerző felvétele

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az útburkolati jeleket is felfesti

Cserkúti András a Pusztaszőlős-Pusztaföldvár összekötő, 4452-es jelű útról elmondta, majd’ 2,4 kilométer hosszú szakaszt tudtak felújítani, saját feladattervi forrásból. A kivitelezés két ütemben készült el, a teljes szakaszon teljes szélességben egyrétegű hideg aszfaltot építettek be, rendezték a padkákat. Az útburkolati jelek festését is hamarosan elvégzik.