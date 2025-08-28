1 órája
Új üzem épülhet Békéscsabán: lakossági fórumot tartanak
Lakossági fórumot tartanak – ismertette az önkormányzati képviselő. Az apropót az adta, hogy új üzem építését tervezik Békéscsabán.
– Egy cég kérelmezte a békéscsabai önkormányzatnál, hogy a tulajdonában lévő terület minősítését szántóról változtassák át iparterületté, hogy a cég a 6 ezer négyzetméteres telken új üzemet, vetőmagszárító és -tisztítóüzemet létesíthessen – ismertette Kiszely András önkormányzati képviselő.
Gerla határában épülne fel az új üzem
A terület a békéscsabai városrész, Gerla határában, a Csabai út mellett található.
A békéscsabai városi közgyűlés dönt majd
A Facebook-oldalán kiemelte: a kérdésben, a terület átminősítésével kapcsolatban a végső döntést a békéscsabai városi közgyűlés ülésén hozzák meg, és számára fontos a gerlaiak véleménye, azt képviseli majd a grémium ülésén.
Lakossági fórumot tartanak a Gerlai Általános Iskolában
Ezért tartanak lakossági fórumot, ahol a gerlaiak kifejthetik meglátásaikat a beruházással kapcsolatban. A lakossági fórum
- szeptember 3-án, szerdán 17 órakor
- a Gerlai Általános Iskola épületében
lesz.