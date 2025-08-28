augusztus 28., csütörtök

Új üzem épülhet Békéscsabán: lakossági fórumot tartanak

Címkék#békéscsabai#lakossági fórum#üzem#önkormányzat#telek

Lakossági fórumot tartanak – ismertette az önkormányzati képviselő. Az apropót az adta, hogy új üzem építését tervezik Békéscsabán.

Licska Balázs

– Egy cég kérelmezte a békéscsabai önkormányzatnál, hogy a tulajdonában lévő terület minősítését szántóról változtassák át iparterületté, hogy a cég a 6 ezer négyzetméteres telken új üzemet, vetőmagszárító és -tisztítóüzemet létesíthessen – ismertette Kiszely András önkormányzati képviselő. 

lakossági fórum az új üzemről
Új üzem építését tervezik Békéscsabán, ezért tartanak lakossági fórumot. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Gerla határában épülne fel az új üzem

A terület a békéscsabai városrész, Gerla határában, a Csabai út mellett található.

A békéscsabai városi közgyűlés dönt majd 

A Facebook-oldalán kiemelte: a kérdésben, a terület átminősítésével kapcsolatban a végső döntést a békéscsabai városi közgyűlés ülésén hozzák meg, és számára fontos a gerlaiak véleménye, azt képviseli majd a grémium ülésén.

Lakossági fórumot tartanak a Gerlai Általános Iskolában

Ezért tartanak lakossági fórumot, ahol a gerlaiak kifejthetik meglátásaikat a beruházással kapcsolatban. A lakossági fórum

  • szeptember 3-án, szerdán 17 órakor 
  • a Gerlai Általános Iskola épületében

lesz.

 

