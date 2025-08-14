augusztus 14., csütörtök

MVM

1 órája

A valaha látott leghosszabb földkábelt építi meg az MVM Békésben, kiderült, miért

Címkék#Körös Maros Nemzeti Park#földkábeles hálózat#MVM#túzok

Az MVM újabb nagyberuházást indított a madárvédelem érdekében. A projekt a túzokok élőhelyén zajlik, ahol a szabadvezetékeket földkábellel váltják ki.

Beol.hu

A túzok Európa legnagyobb termetű röpképes madara: a hímek akár 16 kilogrammot is elérhetnek, és súlyuk miatt csak alacsonyan, 1-3 méterrel a föld felett repülnek. Az MVM áramhálózati társaságai kiemelt figyelmet fordítanak a faj védelmére, ezért több helyen földkábellel váltják ki a középfeszültségű szabadvezetékeket, illetve madáreltérítőket szerelnek a nagyfeszültségű hálózatokra.

A túzok élőhelyén fektet földkábelt az MVM
A túzok védelmében telepítenek földkábeleket. Fotó: MVM For You Facebook-oldal

Rekordhosszúságú túzokvédelmi beruházás

Ahogy arról az MVM For You a Facebook-oldalán beszámolt, jelenleg a valaha megépített leghosszabb, egybefüggő földkábeles hálózat fektetése zajlik a túzok élőhelyén, Tótkomlós külterületén, a Körös-Maros Nemzeti Park területén. A Mezőhegyes és Pitvaros közötti, 22 kilovoltos szabadvezeték 9,1 kilométeres szakaszát váltják ki földkábellel.

A közel 450 millió forintos beruházás részeként a kábel egy részét már lefektették, a további szakaszok behúzása és terítése jelenleg is zajlik. Eddig hat új betonházas transzformátorállomás és két új betonházas középfeszültségű kapcsolóállomás készült el, a biztonságos üzemelés érdekében bővített műszaki tartalommal.

Szeptembertől már az új hálózatról kapnak áramot az ügyfelek

A tervek szerint szeptember közepétől a térség lakossági és ipari fogyasztói már az új földkábeles hálózatról kapják a villamos energiát. A korábbi szabadvezetéki hálózatot az ősz folyamán bontják el, így a teljes kivitelezés 2025-ben befejeződik.

 

 

