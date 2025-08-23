Újjáépítik Mezőhegyes szívét, zöld oázist álmodtak a Csekonics parkba

Mezőhegyesen jártunk, ahol bejelentették, már a kivitelező átvette az építési területet és elkezdődhet a fejlesztés. A projekt forrását (366 millió forint) az Élhető települések elnevezésű TOP Plusz nyertes pályázat biztosítja. Több helyszín érintett, írta meg hírportálunk a beruházás kezdetéről szóló sajtótájékoztató után.

Ez a Gluzek Gyula lakótelep, a TOP Plusz nyertes pályázatból itt is komoly fejlesztések lesznek. A szerző felvétele

Mezőhegyes önkormányzata és a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumában megvalósul egy másik, Mezőhegyes, Csekonics parki játszótér bővítés és Gluzek Gyula lakótelep közösségi környezet fejlesztés című projekt (ez az Élhető települések című felhívás második szakaszában újabb pályázati lehetősége volt a mezőhegyesi önkormányzatnak).

TOP Plusz forrás a közösségi környezet fejlesztésére

A kivitelezési szakasza ennek is hamarosan elkezdődik, a helyszínen jártunk a napokban.

Ez a beruházás 44,36 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósul meg a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A fejlesztés célja a mezőhegyesi Gluzek Gyula lakótelep és a Csekonics park közösségi célú, zöldfelületi és infrastruktúra-fejlesztése. A projekt eredményeként megújulnak a járdák, új padok és hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre, növénytelepítések valósulnak meg.

A Csekonics park a növénytelepítések, a kétszintes játszóvár, a pihenő övezet helyszíne. A szerző felvétele

Játszóvár, ami kétszintes lesz a Csekonics parkban

A Csekonics parkban egy kétszintes játszóvár is helyet kap. A beavatkozásokkal javítják a lakosság életminőségét, élhetőbbé, vonzóbbá szeretnék tenni a közterületeket minden korosztály számára. Ottjártunkkor a Csekonics park körbeszalagozását láttuk és a sétáló utak kijelölése is megtörtént. A munkálatok a következő hetekben elkezdik, így a fejlesztés a település lakói számára is hamarosan látható és érzékelhető lesz. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026. április 30.