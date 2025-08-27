1 órája
Egyhavi fizetést is bukhatnak a dolgozók Magyar Péter terve szerint
Alaposan felforgatná az állóvizet és megrengetné a családi kasszát a háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó-rendszer. A Tisza-adóval éves szinten több tízezer, sőt akár egyhavi fizetésnek megfelelő összeget vennének el a magyar dolgozóktól. A Beol.hu kiszámolta, hogy pontosan mennyi pénzről is van szó egy Békés vármegyei, egy dél-alföldi vagy egy budapesti átlagkereset esetében.
Bár Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a Tisza Párt kiszivárgott tervei szerint a Tisza-adóval háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be.
A Tisza-adó, Magyar Péterék adótervei azt jelentenék, hogy az évi
- 5 millió forint alatti részre maradna 15 százalékos,
- 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,
- 15 millió forint feletti résznél pedig megugrana 33 százalékra
a személyi jövedelemadó mértéke – írta a Világgazdaság.
Így alakultak az átlagkeresetek az első félévben
A Központi Statisztikai Hivatal adatsorából kiderült, hogy 2025 első félévében mennyi volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete:
- Békés vármegyében 522 ezer 035 forint,
- a Dél-Alföldön 575 ezer 564 forint,
- Budapesten 840 ezer 776 forint,
- országosan 692 ezer 829 forint.
Békés vármegyében egy tévé árát buknák el a dolgozók a Tisza-adó miatt
Békés vármegyében, átlagbér esetében a 15 százalékos kulcs mellett havonta 78 ezer 305 forint személyi jövedelemadót kell fizetni. Ha megvalósulna a tervezett Tisza-csomag, akkor annak mértéke 85 ezer 681 forintot tenne ki. Ez 7376 forintos különbséget takar havonta, évente pedig közel 90 ezer forint plusz terhet jelent. Ennyi pénzből lehetne venni egy 80-100 centiméteres full HD tévét.
Egy kerékpár, egy roller, egy használt autó is kijön ennyi pénzből
A Dél-Alföldön, átlagbér mellett jelenleg havonta 86 334 forint a személyi jövedelemadó mértéke. Magyar Péterék adótervei miatt itt is emelkedne a fizetendő szja mértéke, 97 457 forintra. Ez több mint 11 ezer forintos különbséget jelent havi szintén, ami egy évre vonatkozóan 133 ezer forintot tesz ki. Ez akkora összeg, hogy egy minőségi kerékpárt is be lehetne szerezni belőle.
Mi a helyzet Budapesten?
Érdemes szemügyre venni a budapesti fizetéseket is, vannak olyan Békés vármegyeiek, akik a fővárosban dolgoznak. Itt átlagbér és 15 százalékos adókulcs mellett 126 ezer 116 forint a szja mértéke. A Tisza-adóval ez 155 ezer 804 forintra nőne, ami havonta közel 30 ezer forintos, éves szinten pedig több mint 350 ezer forintos különbséget jelentene. Ennyiből egy régi használt autó vásárolható.
Országosan az átlagbér 692 ezer 829 forint volt 2025 első félévben, jelenleg, 15 százalékos kulcs mellett a személyi jövedelemadó mértéke 103 ezer 924 forint. Magyar Péterék adótervei következtében ez megugrana 123 ezer 255 forintra, ami közel 20 ezer forintos differenciát jelentene havonta. Ez pedig éves szinten több mint 230 ezer forint lenne, amiből egy komolyabb elektromos roller is vehető.
Akár egyhavi fizetést is elvihetnek Magyar Péterék adótervei
Célszerű azt is megvizsgálni, hogy mi a helyzet akkor, ha a kereset több mint 1,25 millió forint havonta, több mint 15 millió forint évente, hiszen ilyenkor bejön a képbe a 33 százalékos kulcs is.
Havi 1,4 millió forintos bér mellett jelenleg havonta 210 ezer forintot tesz ki a személyi jövedelemadó mértéke. Ez ugrana fel 295 ezer forintra, ami havonta 85 ezer forintos, évente pedig több mint 1 millió forintos különbséget jelentene. A számokból kiolvasható, hogy a Tisza-adó, Magyar Péterék adótervei lényegében egyhavi nettó fizetést vinnének el ebben az esetben.
