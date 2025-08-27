Egyhavi fizetést is bukhatnak a dolgozók Magyar Péter terve szerint

Bár Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a Tisza Párt kiszivárgott tervei szerint a Tisza-adóval háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be.

A Tisza-adó, Magyar Péterék adótervei több tízezer forintot, akár egyhavi fizetést is kihúzhatnak a dolgozók zsebéből. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Tisza-adó, Magyar Péterék adótervei azt jelentenék, hogy az évi

5 millió forint alatti részre maradna 15 százalékos,

5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,

15 millió forint feletti résznél pedig megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke – írta a Világgazdaság.

Így alakultak az átlagkeresetek az első félévben

A Központi Statisztikai Hivatal adatsorából kiderült, hogy 2025 első félévében mennyi volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete:

Békés vármegyében 522 ezer 035 forint,

a Dél-Alföldön 575 ezer 564 forint,

Budapesten 840 ezer 776 forint,

országosan 692 ezer 829 forint.

Békés vármegyében egy tévé árát buknák el a dolgozók a Tisza-adó miatt

Békés vármegyében, átlagbér esetében a 15 százalékos kulcs mellett havonta 78 ezer 305 forint személyi jövedelemadót kell fizetni. Ha megvalósulna a tervezett Tisza-csomag, akkor annak mértéke 85 ezer 681 forintot tenne ki. Ez 7376 forintos különbséget takar havonta, évente pedig közel 90 ezer forint plusz terhet jelent. Ennyi pénzből lehetne venni egy 80-100 centiméteres full HD tévét.

Egy kerékpár, egy roller, egy használt autó is kijön ennyi pénzből

A Dél-Alföldön, átlagbér mellett jelenleg havonta 86 334 forint a személyi jövedelemadó mértéke. Magyar Péterék adótervei miatt itt is emelkedne a fizetendő szja mértéke, 97 457 forintra. Ez több mint 11 ezer forintos különbséget jelent havi szintén, ami egy évre vonatkozóan 133 ezer forintot tesz ki. Ez akkora összeg, hogy egy minőségi kerékpárt is be lehetne szerezni belőle.

Mi a helyzet Budapesten?

Érdemes szemügyre venni a budapesti fizetéseket is, vannak olyan Békés vármegyeiek, akik a fővárosban dolgoznak. Itt átlagbér és 15 százalékos adókulcs mellett 126 ezer 116 forint a szja mértéke. A Tisza-adóval ez 155 ezer 804 forintra nőne, ami havonta közel 30 ezer forintos, éves szinten pedig több mint 350 ezer forintos különbséget jelentene. Ennyiből egy régi használt autó vásárolható.