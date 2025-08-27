Kiszámoltuk, mennyivel csökkenne a fizetése Magyar Péterék adótervei alapján

Másfél évtizede lépett életbe az egykulcsos adórendszer, és amíg eleinte 16 százalékos volt a személyi jövedelemadó mértéke, addig közel tíz éve 15 százalékra mérséklődött. Ennyit kell fizetnie annak is, aki átlagbér alatt keres, mint ahogy annak is, aki átlagbér felett, nincs különbség. A Tisza-adó ezt forgatná fel teljes mértékben.

A Tisza-adó révén a Békés vármegyei dolgozók is jóval kevesebb pénzt vihetnének haza. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Így szólna a Tisza-adó

Bár Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a Tisza Párt kiszivárgott tervei szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be. Ez azt jelenti, hogy az évi

5 millió forint alatti részre maradna 15 százalékos,

5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,

15 millió forint feletti résznél pedig megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

Mindez azt is jelenti: havi 416 ezer forint feletti fizetés esetében 22 százalékra, míg 1,25 millió forint feletti fizetésnél 33 százalékra nőne a személyi jövedelemadó mértéke a Tisza-csomag szerint. Annak ellenére ez a terv, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó jelentős csökkentését ígérte a Tisza Párt programja részeként.

A Tisza-csomag szerint egy átlagbért kereső is rosszabbul járna

A Világgazdaság lefordította mindezt a számok nyelvére: akinek a havi fizetése a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által májusban közölt 562 ezer 300 forintos mediánkeresettel egyezik meg, az eddigi 84 ezer 345 forint szja helyett 94 ezer 586 forint elvonással szembesülhetne. Magyar Péterék adótervei alapján tehát ez havonta 10 ezer forint, éves szinten 120 ezer forint mínuszt jelentene. Az átlagkeresettel rendelkezők esetében ugyanakkor már havi 20 ezer forint lenne a mínusz.

Kiderült, Békés vármegyében mennyivel csökkenne a fizetés

A Központi Statisztikai Hivatal adatsorából kiderült, hogy 2025 első félévében mennyi volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. Békés vármegyében a bruttó átlagkereset ekkor 522 ezer 35 forint volt. Ez a 15 százalékos kulcs mellett havonta 78 ezer 305 forintos személyi jövedelemadót jelent, de ha megvalósulna a tervezett Tisza-csomag, akkor 85 681 forintot tenne ki. Ez 7376 forintos különbséget takar havonta, évente pedig közel 90 ezer forint plusz terhet.