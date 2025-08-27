1 órája
A Tisza Párt káoszt teremtene, Magyar Péter egy humbug ember: csabaiak a Tisza-adóról – videóval
Míg Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a kiszivárgott tervek szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív szja-t vezetne be, ami a legtöbb dolgozó számára emelést jelentene. A családi adókedvezményeket is megnyirbálnák. Magyar Péterék adóterveiről, a tervezett szja-emelésről, a Tisza-adóról a békéscsabaiak is elmondták véleményüket.
A személyi jövedelemadó jelenleg 15 százalék, mindenkinek ennyit kell fizetnie, akár átlagbér alatt, akár átlagbér felett keres. A 2025. májusi adatok szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 702 ezer forint volt, míg a bruttó mediánkereset 562 ezer forintot tett ki, mind a kettő közel 8 százalékkal volt több az előző évinél. A Tisza-adó, Magyar Péterék adótervei miatt immár az átlagbért keresők is kevesebb pénzből gazdálkodhatnának hónapról hónapra.
Jönne a Tisza-adó, pedig nem ezt ígérték korábban
Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó 9 százalékra való mérséklését ígérte, azt követően, hogy a Tisza Párt által szervezett konzultációban a válaszadók döntő többsége – érthető módon – egyetértett ezzel. Az Index a cikkében felhívta a figyelmet arra, hogy ez hatalmas, csaknem 2 ezer milliárd forintos lyukat ütne a hazai költségvetésben.
Így néznek ki Magyar Péterék adótervei
A Magyar Nemzet pedig a cikkében immár azt taglalta, hogy Magyar Péter korábbi ígéreteivel ellentétben a Tisza Párt tervei szerint háromkulcsos, progresszív szja-t, személyi jövedelemadót vezetne be. Ami azt jelentené, hogy csak egy szűk kör számára maradna a mostani 15 százalék.
A Tisza Párt vezetése számára készült feljegyzés, vagyis Magyar Péterék adótervei szerint az évi
- 5 millió forint alatti sávban maradna a mostani 15 százalék,
- 5 és 15 millió forint közötti részben immár 22 százalék lenne,
- 15 millió forint feletti sávban pedig 33 százalékra emelkedne
a személyi jövedelemadó kulcsa.
A családi adókedvezmények körét is megnyirbálnák
A Tisza Párt a dokumentum szerint nem csak a személyi jövedelemadót emelné meg sokak számára a progresszív szja-rendszer révén. A családi adókedvezmények rendszerét és körét is felülvizsgálnák, szűkítenék – hívta fel a figyelmet cikkében a Magyar Nemzet.
Kiszámoltuk, mennyivel csökkenne a fizetés Békés vármegyében
A Beol.hu pontosan kiszámolta, hogy egy Békés vármegyei dolgozó fizetése mennyivel csökkenne Magyar Péter programja következtében. Békés vármegyében 2025 első félévében a bruttó átlagkereset 522 ezer 35 forint volt. Ez a 15 százalékos kulcs mellett havonta 78 ezer 305 forintos személyi jövedelemadót jelent, de ha megvalósulna a Tisza-csomag, akkor 85 ezer 681 forintot tenne ki. Ez 7376 forintos különbséget takar havonta, évente pedig közel 90 ezer forint plusz terhet jelent. Azt is kiszámoltuk, hogy pontosan mennyi pénzről is van szó egy dél-alföldi vagy egy budapesti átlagkereset esetében.
„Magyar Péter egy humbug ember”
– Magyar Péter egy humbug ember, vicc, amit művel a politikai életben, lezüllesztette a politikai közbeszédet. Hiteltelen – fogalmazott Kabai Gábor, a békéscsabai Hetvenszer Hétszer Bocsánat zenekar frontembere arról, hogy míg Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a kiszivárgott hírek szerint a Tisza Párt inkább szja-emelésre készül.
„A kormány jól csinálja azt, amit csinál”
Azzal sem értett egyet, hogy megnyirbálnák a családi adókedvezmények körét. Úgy fogalmazott, hogy olyan családi adókedvezmények és olyan támogatások, lehetőségek – a családi otthonteremtési kedvezménytől, a csoktól az Otthon Start programban elérhető 3 százalékos hitelig –, mint amilyenek Magyarországon vannak, a világon máshol nincsenek. Mindez őt is érinti, unokája 5 hónapos. Úgy véli, hogy az Orbán-kormány jól csinálja azt, amit csinál.
„A Tisza Párt káoszt teremtene, az ukránokat támogatná”
Tökéletes az, amit ez a kormány biztosít
– mondta Benkő Zoltán Mihály, aki a békéscsabai piacon szokott árulni. Úgy véli, ha megvalósulna a Tisza-adó, akkor az nagyon rosszul hatna a magyar családokra. Arról is beszélt, hogy a Tisza Párt káoszt teremtene, az ukránokat támogatná, elvenné a nyugdíjasoktól is a pénzüket. Kiemelte: nem lehet egy olyan embernek hinni, aki hazudik, aki a családját is üti-veri.
„Nem tudok olyat mondani, amiben Magyar Péter igazat mondott volna”
A szintén békéscsabai Molnár Zsolt arról beszélt, hogy ő immár nyugdíjasként nem fizet személyi jövedelemadót, de a többség vélhetően nem örülne annak, ha megvalósulnának Magyar Péterék adótervei, illetve, ha a családi adókedvezmények körét is megnyirbálnák. Hangsúlyozta: nem tud olyat mondani, amiben Magyar Péter igazat mondott volna.
Kiszámoltuk, mennyivel csökkenne a fizetése Magyar Péterék adótervei alapján