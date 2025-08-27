A Tisza Párt káoszt teremtene, Magyar Péter egy humbug ember: csabaiak a Tisza-adóról – videóval

A személyi jövedelemadó jelenleg 15 százalék, mindenkinek ennyit kell fizetnie, akár átlagbér alatt, akár átlagbér felett keres. A 2025. májusi adatok szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 702 ezer forint volt, míg a bruttó mediánkereset 562 ezer forintot tett ki, mind a kettő közel 8 százalékkal volt több az előző évinél. A Tisza-adó, Magyar Péterék adótervei miatt immár az átlagbért keresők is kevesebb pénzből gazdálkodhatnának hónapról hónapra.

A Tisza-adó, Magyar Péterék adótervei azt jelentenék, hogy sokaknak több személyi jövedelemadót kell fizetni a bérük után. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Jönne a Tisza-adó, pedig nem ezt ígérték korábban

Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó 9 százalékra való mérséklését ígérte, azt követően, hogy a Tisza Párt által szervezett konzultációban a válaszadók döntő többsége – érthető módon – egyetértett ezzel. Az Index a cikkében felhívta a figyelmet arra, hogy ez hatalmas, csaknem 2 ezer milliárd forintos lyukat ütne a hazai költségvetésben.

Így néznek ki Magyar Péterék adótervei

A Magyar Nemzet pedig a cikkében immár azt taglalta, hogy Magyar Péter korábbi ígéreteivel ellentétben a Tisza Párt tervei szerint háromkulcsos, progresszív szja-t, személyi jövedelemadót vezetne be. Ami azt jelentené, hogy csak egy szűk kör számára maradna a mostani 15 százalék.

A Tisza Párt vezetése számára készült feljegyzés, vagyis Magyar Péterék adótervei szerint az évi

5 millió forint alatti sávban maradna a mostani 15 százalék,

5 és 15 millió forint közötti részben immár 22 százalék lenne,

15 millió forint feletti sávban pedig 33 százalékra emelkedne

a személyi jövedelemadó kulcsa.

A családi adókedvezmények körét is megnyirbálnák

A Tisza Párt a dokumentum szerint nem csak a személyi jövedelemadót emelné meg sokak számára a progresszív szja-rendszer révén. A családi adókedvezmények rendszerét és körét is felülvizsgálnák, szűkítenék – hívta fel a figyelmet cikkében a Magyar Nemzet.

Kiszámoltuk, mennyivel csökkenne a fizetés Békés vármegyében

A Beol.hu pontosan kiszámolta, hogy egy Békés vármegyei dolgozó fizetése mennyivel csökkenne Magyar Péter programja következtében. Békés vármegyében 2025 első félévében a bruttó átlagkereset 522 ezer 35 forint volt. Ez a 15 százalékos kulcs mellett havonta 78 ezer 305 forintos személyi jövedelemadót jelent, de ha megvalósulna a Tisza-csomag, akkor 85 ezer 681 forintot tenne ki. Ez 7376 forintos különbséget takar havonta, évente pedig közel 90 ezer forint plusz terhet jelent. Azt is kiszámoltuk, hogy pontosan mennyi pénzről is van szó egy dél-alföldi vagy egy budapesti átlagkereset esetében.