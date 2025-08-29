Míg Magyar Péter megszorításokra készül, az Orbán-kormány adót csökkent – vármegyei politikusok a Tisza-adóról

Mindenkit átver a Tisza Párt – hívták fel rá a figyelmet Békés vármegyei kormánypárti politikusok is. Magyar Péter korábbi ígéreteivel ellentétben nem csökkentené a személyi jövedelemadót, hanem a Tisza-adó kiszivárgott terve szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be.

Miközben a Tisza-adó komoly összeget venne ki a dolgozók, a családok zsebéből, az Orbán-kormány hatalmas adócsökkentést hajt végre.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ez azt jelenti, hogy a Tisza-adó esetében az évi

5 millió forint alatti részre maradna csak 15 százalék,

az 5 és 15 millió forint közötti résznél immár 22 százalékra,

míg a 15 millió forint feletti részre megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

Átver a Tisza Párt, Magyar Péter hiteltelen

A Tisza-csomagról a békéscsabaiak is elmondták a véleményüket. Volt, aki azt mondta, hogy a Tisza Párt káoszt teremtene, és hogy annak elnöke, Magyar Péter hiteltelen, egy humbug-ember. Más úgy fogalmazott, hogy tökéletes az, amit ez a kormány biztosít, és hogy ha megvalósulna a Tisza-adó, akkor az érzékenyen érintené a magyar családokat.

Magyar Péter nagyon kibukott.

A Tisza-adó tervével lebukott Magyar Péter hisztériás rohamban tört ki – írta cikkében a Magyar Nemzet.

Ennyire nem lehetünk ostobák. Még Gyurcsány is legalább a választás után mondta el az őszödi beszédét, de mi már előtte!

– fakadt ki Magyar Péter Deák Dániel forrásai szerint, miután Tarr Zoltánék lebuktatták az adóemelési terveiket.

Számolja ki, mennyi pénzt bukna a Tisza-adó miatt

Békés vármegyében a bruttó átlagkereset 2025 első félévében 522 ezer 35 forint volt. Ez a 15 százalékos kulcs mellett havonta 78 ezer 305 forintos személyi jövedelemadót jelent, de ha megvalósulna a tervezett Tisza-adó, akkor 85 ezer 681 forintot tenne ki. Ez 7376 forintos különbséget takar havonta, évente pedig közel 90 ezer forint plusz terhet jelentene. Egy kalkulátor segítségével most bárki kiszámolhatja, hogy mennyi pénzt húzna ki a zsebéből a Tisza-adó. Nagyon fájna ez a lépés a pedagógusoknak, az orvosoknak, a 25 év alattiaknak, de a sor még hosszan folytatható.

Magyar Péter megszorításokra készül

– Gázáremelés, adóemelés, a családi kedvezmények eltörlése. A baloldal mindig ezt csinálta. A Tisza Párt – Magyar Péterrel a főszerepben – folytatná ezt a hagyományt – mondta a Facebook-oldalára feltöltött videójában dr. Takács Árpád, a Fidesz békéscsabai választókerületi elnöke. A Tisza Párt gazdasági szakértői köréből kiszivárgott dokumentumból szerinte egyértelműen látszik, hogy Magyar Péter és csapata drasztikus megszorításokra készül. Hangsúlyozta: a kormánypártok az adócsökkentés és a családi adókedvezmények mellett állnak.