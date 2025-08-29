1 órája
Míg Magyar Péter megszorításokra készül, az Orbán-kormány adót csökkent – vármegyei politikusok a Tisza-adóról
Miközben az Orbán-kormány Magyarország eddigi legjelentősebb adóreformját hajtja végre, adókedvezményekkel támogatva a fiatalokat, a családokat, az édesanyákat, a Tisza Párt a kiszivárgott hírek szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetne be, azaz adót emelne. A Tisza-adóval kapcsolatban megszólaltak a Békés vármegyei politikusok is.
Mindenkit átver a Tisza Párt – hívták fel rá a figyelmet Békés vármegyei kormánypárti politikusok is. Magyar Péter korábbi ígéreteivel ellentétben nem csökkentené a személyi jövedelemadót, hanem a Tisza-adó kiszivárgott terve szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be.
Ez azt jelenti, hogy a Tisza-adó esetében az évi
- 5 millió forint alatti részre maradna csak 15 százalék,
- az 5 és 15 millió forint közötti résznél immár 22 százalékra,
- míg a 15 millió forint feletti részre megugrana 33 százalékra
- a személyi jövedelemadó mértéke.
Átver a Tisza Párt, Magyar Péter hiteltelen
A Tisza-csomagról a békéscsabaiak is elmondták a véleményüket. Volt, aki azt mondta, hogy a Tisza Párt káoszt teremtene, és hogy annak elnöke, Magyar Péter hiteltelen, egy humbug-ember. Más úgy fogalmazott, hogy tökéletes az, amit ez a kormány biztosít, és hogy ha megvalósulna a Tisza-adó, akkor az érzékenyen érintené a magyar családokat.
Magyar Péter nagyon kibukott.
A Tisza-adó tervével lebukott Magyar Péter hisztériás rohamban tört ki – írta cikkében a Magyar Nemzet.
Ennyire nem lehetünk ostobák. Még Gyurcsány is legalább a választás után mondta el az őszödi beszédét, de mi már előtte!
– fakadt ki Magyar Péter Deák Dániel forrásai szerint, miután Tarr Zoltánék lebuktatták az adóemelési terveiket.
Számolja ki, mennyi pénzt bukna a Tisza-adó miatt
Békés vármegyében a bruttó átlagkereset 2025 első félévében 522 ezer 35 forint volt. Ez a 15 százalékos kulcs mellett havonta 78 ezer 305 forintos személyi jövedelemadót jelent, de ha megvalósulna a tervezett Tisza-adó, akkor 85 ezer 681 forintot tenne ki. Ez 7376 forintos különbséget takar havonta, évente pedig közel 90 ezer forint plusz terhet jelentene. Egy kalkulátor segítségével most bárki kiszámolhatja, hogy mennyi pénzt húzna ki a zsebéből a Tisza-adó. Nagyon fájna ez a lépés a pedagógusoknak, az orvosoknak, a 25 év alattiaknak, de a sor még hosszan folytatható.
Magyar Péter megszorításokra készül
– Gázáremelés, adóemelés, a családi kedvezmények eltörlése. A baloldal mindig ezt csinálta. A Tisza Párt – Magyar Péterrel a főszerepben – folytatná ezt a hagyományt – mondta a Facebook-oldalára feltöltött videójában dr. Takács Árpád, a Fidesz békéscsabai választókerületi elnöke. A Tisza Párt gazdasági szakértői köréből kiszivárgott dokumentumból szerinte egyértelműen látszik, hogy Magyar Péter és csapata drasztikus megszorításokra készül. Hangsúlyozta: a kormánypártok az adócsökkentés és a családi adókedvezmények mellett állnak.
Sorolta, hogy kinek mennyi pénzt vennének ki a zsebéből
Erdős Norbert országgyűlési képviselő ugyancsak azt emelte ki, hogy brutális adóemelésre készül a Tisza Párt, Magyar Péterrel az élén. A Facebook-oldalán hozott is néhány példát, hogy a Tisza-adó mennyi pénzt venne ki a dolgozók zsebéből:
- egy rendőr 280 ezer,
- egy gépészmérnök 525 ezer,
- egy ápoló 455 ezer,
- egy középiskolai tanár 267 ezer,
- egy bolti eladó 151 ezer,
- egy mozdonyvezető 484 ezer
- forinttal vinne haza kevesebbet évente.
Az Orbán-kormány óriási adóforradalmat hajt végre
Miközben a Tisza Párt drasztikusan megnövelné a személyi jövedelemadót, addig az Orbán-kormány Európa legnagyobb családi adócsökkentését hajtja végre. Több tízezer forint marad a gyermekes családoknál – húzta alá Facebook-oldalán Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka, a Fidesz gyulai választókerületi elnöke. Ismertette az adóforradalom lépéseit is.
Megduplázzák a családi adókedvezményt, ami annyit jelent, hogy 2026-tól 1 gyermek után 20 ezer, 2 gyermek esetében gyermekenként 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint marad havonta a családoknál.
2025 októberétől szja-mentesek lesznek a háromgyermekes édesanyák, élethosszig, kortól és a gyermekek életkorától függetlenül. 2026-tól indul a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége is, először a 40 év alatti édesanyákkal, majd a 40-50 év és az 50-60 év közöttiekkel, végül a 60 év felettiekkel. 2026-tól a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelme szja-mentes lesz.
Történelmi léptékű adócsökkentés következik
Dankó Béla országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán hangsúlyozta: az adókat csökkenteni kell, nem pedig emelni. Éppen ezért hajt végre a Fidesz-KDNP-kormány történelmi léptékű adócsökkentést. Ezzel szemben a Tisza Párt drasztikusan felemelné a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadót, valamint felülvizsgálná az immár bevezetett kedvezményeket is.
Átverték volna az embereket, de lebuktak
Felvétel bizonyítja: Magyar Péterék adóemelést terveznek, amit a kampányban el akartak hallgatni. Át akarták verni az embereket, de lebuktak! A mostani 15%-os, európai szinten is legalacsonyabb SZJA-t 22%-ra és 33%-ra emelnék – ezt már Herczeg Tamás országgyűlési képviselő írta. Hozzátette: egy átlagfizetésű család évi félmillió forinttal kevesebbet kapna, most kell észnél lenni!
Azon dolgoznak, hogy segítsék a magyar családokat
Mi azon dolgozunk, hogy a magyar családokat segítsük!
– húzta alá dr. Kovács József országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán, és ő is sorolta, hogy megkétszerezik a családi adókedvezményt, szja-mentességet biztosítanak a jövőben a háromgyermekes, valamint a kétgyermekes, továbbá a 30 év alatti édesanyáknak is.