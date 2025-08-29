Számolja ki, mennyi pénzt venne ki a zsebéből Magyar Péter!

Bár Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a Tisza Párt kiszivárgott tervei szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be, ezt takarná a Tisza-adó.

Most bárki kiszámolhatja, hogy mennyi pénzt venne ki a zsebéből a Tisza-adó. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ez azt jelenti, hogy a Tisza-adó esetében az évi

5 millió forint alatti részre maradna 15 százalékos,

5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,

15 millió forint feletti résznél pedig megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

Hisztériás rohamban tört ki Magyar Péter

A Tisza-csomag tervével lebukott Magyar Péter hisztériás rohamban tört ki – írta cikkében a Magyar Nemzet.

Ennyire nem lehetünk ostobák. Még Gyurcsány is legalább a választás után mondta el az őszödi beszédét, de mi már előtte

– fakadt ki Magyar Péter Deák Dániel forrásai szerint, miután Tarr Zoltánék lebuktatták az adóemelési terveiket.

Átver a Tisza Párt, káoszt teremtene

A Tisza-adóról a békéscsabaiak is elmondták a véleményüket. Volt, aki azt mondta annak kapcsán, hogy Magyar Péter a korábbi ígéretével ellentétben most a személyi jövedelemadó emelését tervezi, hogy a Tisza Párt káoszt teremtene, és hogy az elnöke hiteltelen, egy humbug-ember. Más úgy fogalmazott, hogy tökéletes az, amit ez a kormány biztosít, és hogy ha megvalósulna a Tisza-adó, akkor az érzékenyen érintené a magyar családokat.

A Tisza-adóval a Békés vármegyei dolgozók is nagyot buknának

A Központi Statisztikai Hivatal adatsorából kiderült, hogy 2025 első félévében mennyi volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók fizetése. Békés vármegyében a bruttó átlagkereset ekkor 522 ezer 35 forint volt. Ez a 15 százalékos kulcs mellett havonta 78 ezer 305 forintos személyi jövedelemadót jelent, de ha megvalósulna a tervezett Tisza-csomag, akkor 85 ezer 681 forintot tenne ki. Ez 7376 forintos különbséget takar havonta, évente pedig közel 90 ezer forint plusz terhet.

Ezzel a kalkulátorral bárki kiszámolhatja, mennyi pénzt vennének ki a zsebéből

Most bárki kiszámolhatja, hogy mennyi pénzt húzna ki a zsebéből a Tisza-adó!

Így alakultak a bérek

A KSH szerint 2025 júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 ezer 400 forint volt. Jelenleg, a 15 százalékos kulcs mellett ez 105 ezer 660 forintos terhet jelent. Ha megvalósulnának Magyar Péterék adótervei, akkor ez havonta 125 ezer forintra emelkedne, ami havonta 20 ezer, éves szinten több mint 240 ezer, négy évre vetítve pedig közel 1 millió forintot jelent.