2 órája
Számolja ki, mennyi pénzt venne ki a zsebéből Magyar Péter!
Most bárki kiszámolhatja, hogy mennyit bukna akkor, ha megvalósulnának Magyar Péterék adótervei, és háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be. Megnéztük, hogy a Tisza-adó mennyi pénzt húzna ki a dolgozók zsebéből egy Békés vármegyei átlagfizetés, egy országos átlagkereset, egy pedagógus vagy egy orvos esetében.
Bár Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a Tisza Párt kiszivárgott tervei szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be, ezt takarná a Tisza-adó.
Ez azt jelenti, hogy a Tisza-adó esetében az évi
- 5 millió forint alatti részre maradna 15 százalékos,
- 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,
- 15 millió forint feletti résznél pedig megugrana 33 százalékra
a személyi jövedelemadó mértéke.
Hisztériás rohamban tört ki Magyar Péter
A Tisza-csomag tervével lebukott Magyar Péter hisztériás rohamban tört ki – írta cikkében a Magyar Nemzet.
Ennyire nem lehetünk ostobák. Még Gyurcsány is legalább a választás után mondta el az őszödi beszédét, de mi már előtte
– fakadt ki Magyar Péter Deák Dániel forrásai szerint, miután Tarr Zoltánék lebuktatták az adóemelési terveiket.
Átver a Tisza Párt, káoszt teremtene
A Tisza-adóról a békéscsabaiak is elmondták a véleményüket. Volt, aki azt mondta annak kapcsán, hogy Magyar Péter a korábbi ígéretével ellentétben most a személyi jövedelemadó emelését tervezi, hogy a Tisza Párt káoszt teremtene, és hogy az elnöke hiteltelen, egy humbug-ember. Más úgy fogalmazott, hogy tökéletes az, amit ez a kormány biztosít, és hogy ha megvalósulna a Tisza-adó, akkor az érzékenyen érintené a magyar családokat.
A Tisza-adóval a Békés vármegyei dolgozók is nagyot buknának
A Központi Statisztikai Hivatal adatsorából kiderült, hogy 2025 első félévében mennyi volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók fizetése. Békés vármegyében a bruttó átlagkereset ekkor 522 ezer 35 forint volt. Ez a 15 százalékos kulcs mellett havonta 78 ezer 305 forintos személyi jövedelemadót jelent, de ha megvalósulna a tervezett Tisza-csomag, akkor 85 ezer 681 forintot tenne ki. Ez 7376 forintos különbséget takar havonta, évente pedig közel 90 ezer forint plusz terhet.
Ezzel a kalkulátorral bárki kiszámolhatja, mennyi pénzt vennének ki a zsebéből
Most bárki kiszámolhatja, hogy mennyi pénzt húzna ki a zsebéből a Tisza-adó!
Így alakultak a bérek
A KSH szerint 2025 júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 ezer 400 forint volt. Jelenleg, a 15 százalékos kulcs mellett ez 105 ezer 660 forintos terhet jelent. Ha megvalósulnának Magyar Péterék adótervei, akkor ez havonta 125 ezer forintra emelkedne, ami havonta 20 ezer, éves szinten több mint 240 ezer, négy évre vetítve pedig közel 1 millió forintot jelent.
Mi a helyzet a pedagógusokkal?
A pedagógusbéreket az elmúlt időszakban jelentősen emelték, és most, szeptember 1-jével is várható növelés a teljesítményértékelés alapján, majd 2026 elején a következő etap eredményeként. A tanárok átlagkeresete idén eléri a bruttó 850 ezer forintot. Ez most 127 ezer 500 forintos személyi jövedelemadót jelent. A kötelezettség havi 30 ezer forinttal 157 ezer forintra emelkedne, ami éves szinten 364 ezer, négy évre vetítve közel 1,5 millió forintos plusz terhet okozna.
Nagyon fájna az orvosoknak is
Ha egy orvos 1,75 millió forintot keres havonta, akkor jelenleg 262 ezer 500 forint szja-t kell fizetnie. A Tisza-adó eredményeként ez az összeg havonta 410 ezer forintra emelkedne, ami éves szinten 1 millió 780 ezer forintos különbséget – tehát több mint egy havi bruttó bért – takarna. Ez négy év alatt több mint 7 millió forintos differencia.
Elvehetnék az eddigi kedvezményeket, pórul járnak a fiatalok
A kalkulátor oldalán felhívták a figyelmet arra, hogy a 25 év alattiaknak és a három vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak egyáltalán nem kell szja-t fizetniük. A Tisza-adó a kiszivárgott hírek szerint azt is jelentené, hogy szűkítenék, elvennék a kedvezményeket a dolgozóktól. Súlyos csapás lenne a fiataloknak a Tisza Párt által tervezett adóreform – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság. Már az átlagkeresetnél is százezreket bukhatna valamennyi 25 év alatti fiatal. A gazdaági lap felhívta rá a figyelmet, hogy 20–29 közötti korosztály bruttó átlagkeresete 589 891 forint volt, ezzel pedig bőven a Tisza által tervezett második kulcsba, azaz a 22 százalékos szja-ba tartoznának a 30 alattiak.
Kiszámoltuk, mennyivel csökkenne a fizetése Magyar Péterék adótervei alapján
A Tisza Párt káoszt teremtene, Magyar Péter egy humbug ember: csabaiak a Tisza-adóról – videóval