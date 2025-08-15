augusztus 15., péntek

Termékvisszahívás

1 órája

Mérget fogyaszt, ha ebből iszik, levették a polcokról a népszerű terméket

Címkék#ólom#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#TEDi#üvegpohár#vizsgálat

Ólmot találtak a virágmintás pohárban. A mérgező anyagok miatt forgalmazott üvegpoharakat azonnal visszahívták.

Beol.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményt adott ki egy virágmintás üvegpohár visszahívásáról, amelyből határérték feletti ólom és kadmiumkioldódást mutattak ki. A termék a TEDi polcain is elérhető volt. 

Visszahívták a TEDi egyik termékét.
Veszélyes pohár a TEDi polcain. Fotó: NKFH

A termék a RASFF értesítése alapján került a hatóság látókörébe, miután lengyelországi vizsgálatok során toxikus anyagokat mértek a Kínából származó pohárból.

Ne igyon belőle, vigye vissza a TEDi-be! 

A bejelentés szerint a problémás termék Magyarországra is eljutott, és a TEDi üzleteiben került forgalomba. A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve kivonta a terméket a forgalomból, és visszahívta azt a vásárlóktól. A hatóság folyamatosan nyomon követi a visszagyűjtött poharak sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását is.

A hatóság kéri, hogy aki a fenti adatokkal megegyező terméket vásárolt, az ne használja tovább, és vigye vissza a vásárlás helyére.

 

 

 

