Mérget fogyaszt, ha ebből iszik, levették a polcokról a népszerű terméket
Ólmot találtak a virágmintás pohárban. A mérgező anyagok miatt forgalmazott üvegpoharakat azonnal visszahívták.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményt adott ki egy virágmintás üvegpohár visszahívásáról, amelyből határérték feletti ólom és kadmiumkioldódást mutattak ki. A termék a TEDi polcain is elérhető volt.
A termék a RASFF értesítése alapján került a hatóság látókörébe, miután lengyelországi vizsgálatok során toxikus anyagokat mértek a Kínából származó pohárból.
Ne igyon belőle, vigye vissza a TEDi-be!
A bejelentés szerint a problémás termék Magyarországra is eljutott, és a TEDi üzleteiben került forgalomba. A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve kivonta a terméket a forgalomból, és visszahívta azt a vásárlóktól. A hatóság folyamatosan nyomon követi a visszagyűjtött poharak sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását is.
A hatóság kéri, hogy aki a fenti adatokkal megegyező terméket vásárolt, az ne használja tovább, és vigye vissza a vásárlás helyére.
