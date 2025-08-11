Roppanós, friss, és szüretelik, a vevők pedig imádják

A mezőkovácsházi önkormányzat idei közfoglalkoztatási programjában, az értékteremtő programelemben sokan dolgoznak. A szőlő, amit fóliasátrak alatt termesztenek, termőre fordult, a munka dandárja most van. Dobsa Gábortól, a közmunkaprogram vezetőjétől megtudtuk, két fóliasátruk (összesen 800 négyzetméter) alatt július végétől már szedik a szőlőt minden nap. A csemegeszőlő tőkék itt körülbelül 5 évesek. Három másik fóliában (1200 négyzetméteren) még fejlődniük kell a növényeknek.

Ez a szőlő a mezőkovácsházi közmunkaprogramban terem, már szüretelik. Fotó: BMH

A szőlőt szüretelik nap mint nap

– Tavaly értékesítettük a szőlőt először, akkor 6 mázsa jutott el a vásárlókhoz. Nagy szemű, roppanós, magvas és nagyon friss, így a pultállósága kiváló. Folyamatosan érik, mi pedig minden nap szüreteljük, szállítjuk a helyi és a környező települések boltjaiba. Alkalmanként a helyi piacon is árusítjuk. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, a vevők szerint is zamatos, édes a helyi termékünk – sorolta hírportálunknak.

A program másik kedvelt növénye a mezőkovácsháziak specialitása, a levendula, ami a belvárosban is bokrosodik, sokasodik, szedési akciót is hirdettek a lilában pompázó helyszínre.

A szőlő roppanós, mézédes, minden nap szedik. Fotó: BMH

Levendula is szaporodik náluk

– A mi levendulásunk fél hektáron szaporodik, nő, és nem csak látványnak fantasztikus. Tavaly szárított állapotban 4,5 mázsa levendulából lepároltak 3,2 liter olajat s lett még levendulavizünk is – tájékoztatott Dobsa Gábor.