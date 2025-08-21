Sokaknak csak álom a szóló szőlő, a mosolygó alma és a csengő barack

Alma ezerért, szőlő 1600 forintért? Ha valaki csak két hónappal ezelőtt mondja, nem hisszük el. Ugyanakkor ezt láttuk a csabai piacon, bár hozzá kell tenni, apró szemű szőlőt 800 forintért is kínálnak.

A drágább, de mutatósabb, ízletesebb szőlőt szívesebben viszik a csabai piacon Fotó: Dinya Magdolna

A szőlő fogy, de a tavaszi fagy miatt az alma sem túl sok jót ígér

Réti Gabriella, a békéscsabai piac egyik eladója elmondta, 1600 és 800 forintért is kapható szőlő, érdekes, hogy az előbbit mégis jóval többen választják.

– Szemével vásárol először az ember, és a nagy szemű, guszta, mutatósabb szőlő jobban fogy – mondta az eladó. – Az almánál más a helyzet, a nyári, apró szeműt viszik inkább a vásárlók 700-900 forintért, mint a mutatósabb, nagyobb darabos lengyelt ezer forintért. A körte ára is elszabadult, miként az őszibaracké, 2000 forint körül alakul kilója. Magyar alma még elő-előkerül a hűtőházakból, de horribilis az ára. A tavaszi fagy miatt az idei termés sem túl sok jót ígér.

Biztos, hogy nem 650-750 forint közötti szilvából főz lekvárt

Majoros Tamásné a piaci standnál elmondta, az unokájának megígérte, hogy visz haza finom körtét, és nem az ár, hanem a kinézet alapján döntött.

– Ha csak három-négy darabot veszek, nem olyan nagy az árkülönbség – mondta. – Nézegetem a szilva árát is, de biztos, hogy nem 650-750 forint közötti szilvából főzök lekvárt.

Csabán nincs nagy kereslet a füge iránt

No, és hol a füge, kérdezhetné az ember, mert az ország több piacán nagyon kelendő árucikk. Réti Gabriella elmondta, Csabán nincs nagy kereslet iránta, valószínűleg azért, mert egyre több kertben megterem. Nemigen hoznak árusításra, ugyanis tíz kilós ládákban szerezhető be a nagybanin, és két nap alatt lepuhul. Tehát, ha nem viszik el, rajtuk marad, és nem tudnak vele mit kezdeni.