Ínyencség

14 perce

Ezt meg kell kóstolni: igazi különlegesség a békési szilvalekváros kolbász – videóval

Igazi kolbászkülönlegességet kínál a Békési Húsmanufaktúra. A szilvalekváros kolbásznak az elmúlt években már kialakult egy törzsközönsége is, a szakember azt is elárulta, hogy kik kedvelik leginkább az ínyencséget.

Papp Gábor

Kovács István, a Békési Húsmanufaktúra, a Békés Húsfeldolgozó ügyvezető igazgatója elmondta, a szilvalekváros kolbász mintegy másfél évtizedes múltra tekint vissza.

A szilvalekváros kolbász egyedi ízvilágát sokan kedvelik. Fotó: Békési Húsmanufaktúra/Facebook

Szilvalekváros kolbász, hagyományos és figyelemfelkeltő is egyben

– Akkoriban már több éve jelen voltunk a Csabai Kolbászfesztiválon, és annak kapcsán született meg a gondolat, hogy szükség lenne egy olyan finomságra is, ami hagyományos, de egyszerre figyelemfelkeltő is – fogalmazott.

A békési szilvalekvár és békési kolbász találkozása

Ezalatt a békési pálinkások főztek szilvalekvárt. A békési kolbász és a békési kolbász találkozásából jött létre azután a szilvalekváros kolbász.

@bekesi_husmanufaktura Ezt a különlegességet neked is meg kell kóstolnod 🤩🥓👌 Tradicionális recept, egy kis csavarral! 😋 Irány a bekesikolbasz.hu! ☝️📲🤩 #bekesihus #magyar #bekesi #hus #étel #foodlover #kolbász #egészség #hogyankészült #békési #salami #hungary #legjobb#minőség #szilvalekváros #tökéletes ♬ original sound - Békési Húsmanufaktúra

– Egy folyamat részeként megtaláltuk a megfelelő arányt, betöltöttük, megfüstöltük, érleltük. Egy enyhén édes, enyhén csípős, kellemes ízű kolbász született, amiben egyébként egyáltalán nem dominál a szilvalekvár – tette hozzá a szakember.

Kik kedvelik legjobban?

Kovács István elárulta, hogy amikor megjelent a szilvalekváros kolbász, nagyon sokan pálcát törtek felette, ám az ízére mindenki kíváncsi volt.

– Kezdetben volt egy óriási roham, ami természetesen módon megállt. Azután pedig lassanként kialakult egy stabil közönsége, akik szeretik és örömmel fogyasztják. Érdekes, hogy leginkább a szebbik nem, a hölgyek körében népszerű a szilvalekváros kolbász – emelte ki.

 

 

