Ezt meg kell kóstolni: igazi különlegesség a békési szilvalekváros kolbász – videóval

Kovács István, a Békési Húsmanufaktúra, a Békés Húsfeldolgozó ügyvezető igazgatója elmondta, a szilvalekváros kolbász mintegy másfél évtizedes múltra tekint vissza.

A szilvalekváros kolbász egyedi ízvilágát sokan kedvelik. Fotó: Békési Húsmanufaktúra/Facebook

Szilvalekváros kolbász, hagyományos és figyelemfelkeltő is egyben

– Akkoriban már több éve jelen voltunk a Csabai Kolbászfesztiválon, és annak kapcsán született meg a gondolat, hogy szükség lenne egy olyan finomságra is, ami hagyományos, de egyszerre figyelemfelkeltő is – fogalmazott.

A békési szilvalekvár és békési kolbász találkozása

Ezalatt a békési pálinkások főztek szilvalekvárt. A békési kolbász és a békési kolbász találkozásából jött létre azután a szilvalekváros kolbász.

– Egy folyamat részeként megtaláltuk a megfelelő arányt, betöltöttük, megfüstöltük, érleltük. Egy enyhén édes, enyhén csípős, kellemes ízű kolbász született, amiben egyébként egyáltalán nem dominál a szilvalekvár – tette hozzá a szakember.

Kik kedvelik legjobban?

Kovács István elárulta, hogy amikor megjelent a szilvalekváros kolbász, nagyon sokan pálcát törtek felette, ám az ízére mindenki kíváncsi volt.

– Kezdetben volt egy óriási roham, ami természetesen módon megállt. Azután pedig lassanként kialakult egy stabil közönsége, akik szeretik és örömmel fogyasztják. Érdekes, hogy leginkább a szebbik nem, a hölgyek körében népszerű a szilvalekváros kolbász – emelte ki.