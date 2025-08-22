34 perce
Rekordokat dönt a SZÉP-kártyás költés, ez két régió bankot robbantott
A nyári szezonban újra csúcsra jártak a belföldi utazások, és több térségben is kiemelkedő bevételeket hoztak a vendéglátóknak. A SZÉP-kártya továbbra is a turizmus egyik fő motorja..
A statisztikák szerint Szép-kártya költés a Balatonnál és Gyulán volt a legkiugróbb. Kérésünkre a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. végzett egy rögtönzött közvélemény-kutatást a kérdésben a téma kapcsán, amelynek eredményét is mutatjuk cikkünkben.
A Szép-kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje. Idén csak júniusban 27 százalékkal túlszárnyalva a tavalyit, 44,4 milliárd forintot töltöttek fel munkáltatók a Szép-kártyákra – írta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleménye.
Nőtt a SZÉP-kártya elfogadóhelyek száma
A költések összesen mintegy 44,2 milliárd forintot tettek ki, ez közel 14 százalékkal több a tavalyi felhasználásnál. A pihenni vágyók egyre több helyen használhatják az eszközt, az elfogadóhelyek száma 7,5 százalékkal nőtt tavaly júniushoz képest, ezzel megközelítette a 158 ezret.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján júniusban a szálláshelyek országszerte mintegy 10 százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint tavaly ilyenkor, miközben a Szép-kártyákról származó bevételük 1,6 százalékkal nőtt.
Balaton és Gyula
A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken Szép-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki. Júniusban a szálláshelyek Gyulán és térségben köszönhették bevételeiket legnagyobb arányban a Szép-kártyának, itt a belföldiektől származó szálláshelyi bevételek 15,8 százalékát tették ki.
Ilyenek az arányok
A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. kérésünkre végzett egy közvélemény-kutatást, amire 17 szálláshely, főként apartmanok válaszoltak. Nagyon változó, hogy az egyes helyeken a bevételek hány százaléka származott a SZÉP-kártyás költésekből.
- Három olyan apartman is akadt, ahol ez az arány elérte a 61-70 százalékot,
- két apartmanban 41 és 50 százalék között mozgott ez a százalékos arány.
- Öt helyen jóval alacsonyabb ez a szám, 0 és 10 százaléka között mozgott a SZÉP-kártyás bevételek aránya.
- Érdekesség, hogy akadt egy úgynevezett egyéb szálláshely, ahol viszont 81 és 90 százalékra tehető ez a szám.
- A többi helyen 11 és 20, valamint 31 és 40 százalék közötti adatokat jeleztek.
- A válaszoló szálloda esetében 11 és 20 százalék az arány.
Határidő közeleg
A SZÉP-kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus fontos eszközének számít. Ugyanakkor közeleg a határidő, alig több mint egy hónapig lehet levonás nélkül elkölteni a régóta a kártyán parkoló összegeket.
A Világgazdaság cikke szerint a Széchenyi Pihenő Kártyán a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig a fel nem használt egyenleg terhére 15 százalékos egyszeri díjat számít fel a szolgáltató.
Idén szeptember 20-án a 2024. március 20. és 2024. szeptember 20. között feltöltött és fel nem használt egyenlegekre kell figyelni – emlékeztet Fata László a Cafeteria Trend juttatási szakértője.
Fontos, hogy a díj nem számítható fel azon pénzeszközre, amely után e rendelet szerinti díjat már számoltak fel. Míg a munkavállalóknak érdemes ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e ilyen régebbi egyenlegekkel, addig a munkáltatóknak is fontos lehet figyelembe venni ezt az új szabályt.
Ha ugyanis a munkáltató 2025. szeptember 20. előtti napokban utalja a munkavállalók SZÉP-kártya-juttatásait, azt a fenti szabályok szerint 2026. szeptember 20-ig lehet költségek levonása nélkül felhasználni. Ha ez a feltöltés pár napot csúszik, akkor akár fél évvel is hosszabbodhat díjmentes felhasználás ideje.
Például a 2025. szeptember 20. utáni napokban feltöltött SZÉP-kártya-juttatásokat a jelenleg érvényes szabályok szerint 2027. március 20-ig költhetik a kártyabirtokosok költségek levonása nélkül.
Változások is közelegnek
A kártyatulajdonosok szeptembertől csak azokon a helyeken használhatják a SZÉP-kártyát, ahol elektronikus terminál is megtalálható, így a művelet biztonságosabbá válik. A SZÉP-kártyára utalható juttatások keretösszege is emelkedni fog. 120 ezer forinttal, 450 ezer forintról 570 ezer forintra nő a maximális összeg, melyet továbbra is éttermekben, szálláshelyeken, vagy egyéb, a kikapcsolódást szolgáló szolgáltatásokra használhatnak fel a tulajdonosok.
