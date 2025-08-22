Rekordokat dönt a SZÉP-kártyás költés, ez két régió bankot robbantott

A statisztikák szerint Szép-kártya költés a Balatonnál és Gyulán volt a legkiugróbb. Kérésünkre a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. végzett egy rögtönzött közvélemény-kutatást a kérdésben a téma kapcsán, amelynek eredményét is mutatjuk cikkünkben.

A SZÉP-kártya nagyon népszerű az idei nyáron is.

Forrás: MTI

A Szép-kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje. Idén csak júniusban 27 százalékkal túlszárnyalva a tavalyit, 44,4 milliárd forintot töltöttek fel munkáltatók a Szép-kártyákra – írta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleménye.

Nőtt a SZÉP-kártya elfogadóhelyek száma

A költések összesen mintegy 44,2 milliárd forintot tettek ki, ez közel 14 százalékkal több a tavalyi felhasználásnál. A pihenni vágyók egyre több helyen használhatják az eszközt, az elfogadóhelyek száma 7,5 százalékkal nőtt tavaly júniushoz képest, ezzel megközelítette a 158 ezret.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján júniusban a szálláshelyek országszerte mintegy 10 százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint tavaly ilyenkor, miközben a Szép-kártyákról származó bevételük 1,6 százalékkal nőtt.

Balaton és Gyula

A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken Szép-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki. Júniusban a szálláshelyek Gyulán és térségben köszönhették bevételeiket legnagyobb arányban a Szép-kártyának, itt a belföldiektől származó szálláshelyi bevételek 15,8 százalékát tették ki.

Ilyenek az arányok

A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. kérésünkre végzett egy közvélemény-kutatást, amire 17 szálláshely, főként apartmanok válaszoltak. Nagyon változó, hogy az egyes helyeken a bevételek hány százaléka származott a SZÉP-kártyás költésekből.

Három olyan apartman is akadt, ahol ez az arány elérte a 61-70 százalékot,

két apartmanban 41 és 50 százalék között mozgott ez a százalékos arány.

Öt helyen jóval alacsonyabb ez a szám, 0 és 10 százaléka között mozgott a SZÉP-kártyás bevételek aránya.

Érdekesség, hogy akadt egy úgynevezett egyéb szálláshely, ahol viszont 81 és 90 százalékra tehető ez a szám.

A többi helyen 11 és 20, valamint 31 és 40 százalék közötti adatokat jeleztek.

A válaszoló szálloda esetében 11 és 20 százalék az arány.

Határidő közeleg

A SZÉP-kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus fontos eszközének számít. Ugyanakkor közeleg a határidő, alig több mint egy hónapig lehet levonás nélkül elkölteni a régóta a kártyán parkoló összegeket.