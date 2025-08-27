Új, kibővített iroda nyílt a Békés vármegyei vállalkozásokért – galériával

Az ünnepélyes megnyitó eseményen a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Békés vármegyei elnöke köszöntötte a résztvevőket. Losonczi István elmondta, nem csupán egy új helyszínről van szó, hanem egy mérföldkőről a szervezet életében. Megjegyezte, hogy az iroda kialakítása helyi vállalkozók keze munkáját dicséri, külön kiemelve a Nagy és Társa Kft. szerepét a megújulásban. Mint fogalmazott, a VOSZ békéscsabai irodája korábban elsősorban a Széchenyi Kártya Program hitelek első számú ügyintézőhelyeként működött. Mostantól azonban az iroda tevékenysége kibővül egy vállalkozásfejlesztési részleggel, amely új dimenziót ad a munkájuknak. Így a finanszírozási lehetőségek biztosítása mellett immár a fejlődés, az innováció, valamint a vállalkozások sokoldalú, személyre szabott támogatása is központi szerepet kap majd.

Megnyílt a VOSZ új Vállalkozásfejlesztési és Széchenyi Kártya Programirodája a Csaba Center harmadik emeletén. Fotó: Bencsik Ádám

A csabai Széchenyi Kártya Programiroda nem csak infrastruktúrájában újult meg

Dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója beszédében kiemelte, a Békéscsaba szívében, a Csaba Center harmadik emeletén található iroda nemcsak infrastrukturálisan újult meg, hanem egyúttal szolgáltatásfejlesztés is történt. Szerinte leginkább azok a vállalkozások profitálnak majd ebből, akik ide betérnek, illetve azok az ügyfelek, akik különböző szaktanácsért fordulnak hozzájuk. Megjegyezte, a Békés Vármegyei Kormányhivatal korábban már kétszer is együttműködési megállapodást kötött a VOSZ Békés vármegyei szervezetével. Mindazonáltal hozzátette: minden olyan vármegyei szervezetet, amely a gazdaság működtetésében, fejlesztésében vagy a munkahelyek teremtésében részt vesz, kiemelt partnerként kezelnek.