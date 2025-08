Államtitkári látogatás a békési földeken: fókuszban az aszály és az öntözés

Békés vármegyébe látogatott Hubai Imre államtitkár, ahol munkaértekezlet keretében egyeztetett Kozsuch Kornéllal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei elnökével és a kamara szakembereivel. A megbeszélésen elsősorban az idei év súlyos aszályhelyzete, a gazdák által benyújtott kárenyhítési kérelmek és az ezekhez kapcsolódó kamarai feladatok kerültek napirendre.

Kozsuch Kornél és Hubai Imre megvitatták a vármegyét is sújtó súlyos aszályhelyzetet. Fotó: Kozsuch Kornél Facebook-oldala

Öntözésfejlesztés és kárenyhítés a súlyos aszályhelyzet kezelésére

Szó esett továbbá azokról az intézkedésekről is, amelyeket a Békés Vármegyei Kormányhivatallal együttműködésben hoztak meg a termelők érdekében. Kiemelt figyelmet kapott az öntözővíz folyamatos biztosítása, a vízmegtartás elősegítése, valamint a kormányzati intézkedések időarányos végrehajtása. Az Agrárkamara által a termőterületeken végzett ellenőrzések tapasztalatait is megosztották az államtitkárral – áll Kozsuch Kornél Facebook-bejegyzésében.

Hatékony a kondorosi öntözés

A tanácskozás után Hubai Imre személyesen is ellátogatott Kondoros egyik öntözhető területére. A helyszínen működő lineár öntözőberendezés alatt hibrid kukoricát és napraforgót minősített, saját szemével győződve meg az öntözés hatékonyságáról. Kondoros közel 8000 hektáros szántóterületének nagyjából egynegyede öntözhető, a vízellátást pedig az NK-XIV öntözőrendszer D-11 jelű csatornája biztosítja, amely a Tiszából juttatja el a vizet a vízkivételi művekhez.

Az államtitkár megtekintette a csatorna végszakaszán végrehajtott felújítás eredményét is, majd biztosította a gazdálkodókat arról, hogy a vármegye öntözésfejlesztési elképzeléseit továbbítani fogja a döntéshozók felé. Mint mondta, a cél az, hogy a megváltozott éghajlati viszonyok mellett is biztonságosabbá és jövedelmezőbbé váljon a gazdálkodás Békésben. A kormány 2025-ben is térítésmentesen biztosítja az öntözővizet a vízjogi engedéllyel rendelkező termelők számára.