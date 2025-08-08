Nagy a baj a szomszédban, a békési gazdaságokban is jobb az óvatosság!

– A romániai Bihar megyében július végén afrikai sertéspestist igazoltak egy házisertés-állományban, a kitörés 10 kilométeres körzete pedig átnyúlik Hajdú-Bihar vármegye több településére is – így Nyírábrány, Álmosd, Bagamér, Kokad, Újléta, Vámospércs és Létavértes is felügyeleti (megfigyelési) körzetbe került. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 2025. augusztus 4-i határozata alapján a térségben szigorú intézkedések léptek életbe a járvány terjedésének megelőzésére – olvasható a haon.hu cikkében.

A sertéspestis miatt komoly korlátozásokat vezettek be. Forrás: Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata/Facebook

Mint írják, a sertéspestis miatt komoly korlátozásokat vezettek be. Így tiltják a sertésszállítást, kivéve hatósági engedéllyel és szigorú feltételek mellett. Emellett minden sertéstartónak be kell jelenteni az állományát, és szigorítják a be- és kilépési szabályokat az állattartó udvarokon. A sertéseladás, -vágás csak kijelölt vágóhídon, hatósági vizsgálat után lehetséges.

Az afrikai sertéspestis (ASP) a házi sertések és vaddisznók heveny, lázas általános tünetekkel, test-szerte vérzésekkel járó, vírusos betegsége. A kórokozó vírusra jellemző, hogy ellenálló képessége a környezeti hatásokkal szemben igen nagy, nem hőkezelt termékekben, illetve nem ártalmatlanított sertés- vagy vaddisznóhullában hónapokig fertőzőképes marad – olvasható a NÉBIH honlapján.

Az afrikai sertéspestis a házi sertések és vaddisznók vírusos betegsége. Fotó: MW Archívum

A betegség gyorsan terjedhet

A betegség különös veszélye, hogy az élő sertések vagy az azokból előállított termékek kereskedelme, valamint a vaddisznók mozgása révén országhatárokra tekintet nélkül, igen gyorsan továbbterjed. A betegséget okozó vírus a beteg állatról másik állatra testváladékok vagy vér útján közvetlenül is terjed. Ezen kívül ragályfogó tárgyakkal, valamint a fertőzött állatok húsával és abból készült termékekkel is nagy távolságokra elhurcolható. A házi sertés állományok elsősorban fertőzött vaddisznókkal való kontaktus révén, beteg házi sertéseknek az állományba történő behozatalával, illetve állati eredetű terméket tartalmazó élelmiszerhulladék etetésével fertőződhetnek, de szerepe lehet a vírus mechanikus átvitelében bármilyen, a fertőzött állatok gondozásakor használt eszköznek, vagy akár ruhának is.