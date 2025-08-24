Új arculatot kap a város fontos intézménye

Az év első felében egy újabb fontos beruházás indult el Sarkadon. A közétkeztetési intézmény a TOP Plusz keretében közel 160 millió forintos támogatást nyert el, amelynek köszönhetően megújul, 21. századi színvonalúvá válik az étterem, valamint az intézmény udvara, környezete – ismertette dr. Mokán István polgármester.

Megújul Sarkadon a közétkeztetési intézmény, jó ütemben haladnak a munkálatokkal. Fotó: Sarkad Facebook-oldala

Nemcsak megújul, hanem bővül is az étterem

Az étterem fontos feladatot lát el a Kossuth utcai általános iskola tanulóinak étkeztetésében, illetve számos rendezvénynek ad helyet. Emellett jelentősen megérett a modernizálásra – beszélt a beruházás szükségességéről a városvezető.

Sorolta, hogy korszerűsítik az épület fűtési rendszerét, villamos hálózatát, szigetelnek, napelemes rendszert telepítenek, hogy költséghatékony legyen az üzemeltetés. Az igényes étkeztetés, a színvonalas gyermekétkeztetés érdekében a megújuló épületbe vadonatúj bútorokat vesznek. Bővítik is az épületet, kialakítanak egy újabb akadálymentes illemhelyet, és belső megközelítéssel elérhetők lesznek a különnemű mosdók is.

Garázs és raktár is épül a közétkeztetési intézményhez

Az étterem épületének felújítása, bővítése mellett építenek egy 2x2 állásos garázst és raktárt is. Ezekre az újdonságokra egyrészt a meglévő ételszállító autók miatt van szükség, másrészt azért, mert az intézmény meglévő eszközeit is tárolni kell. Az udvar fejlesztése során újabb parkolóhelyeket alakítanak ki, továbbá egy akadálymentes parkolót szintén létesítenek, ennek eredményeként biztosítottá válik az akadálymentes közlekedés. Az intézmény udvarának Stefánia utca felőli oldala is teljesen megújul, esztétikusabbá válik.

Hamarosan véget ér a jelentős sarkadi beruházás

Új arculatot kap a közétkeztetési intézmény a megújuló és bővülő étteremmel, az újonnan épülő garázzsal és raktárral, a parkolókkal – összegzett dr. Mokán István. Sarkad polgármestere kiemelte, hogy a közbeszerzési eljárást elnyerő sarkadi építőipari kivitelezők úgy ütemezték a munkákat, hogy az iskolaidő alatti gyermekétkeztetésben minél kisebb fennakadást okozzanak. A munkálatok jó ütemben haladnak, a tervek szerint augusztus végén be is fejeződnek – olvasható Sarkad Facebook-oldalán.