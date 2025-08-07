Ez nem varázslás, az omladozó, régi irattár így újul meg, hogy a diákok javát szolgálhassa

Az orosházi középiskolának egy olyan épületrészénél találkoztunk a 4. számú választókerület országgyűlési képviselőjével, ahova a kíváncsiskodók ritkán néznek be. Az újságírók ezt csütörtökön kivételesen megtehették Erdős Norbert meghívására, a politikus sajtótájékoztató keretében ismertette az újabb fejlesztési helyszínnel kapcsolatos híreket. Orosházára, a Táncsics gimnáziumba érkezett Molnár Sándor, a Békés vármegyei közgyűlés elnöke is.

Erdős Norbert és Molnár Sándor tartott sajtótájékoztatót Orosházán Fotó: A szerző felvétele

TOP Plusz milliók az oktatás javára

A gimnázium irattára egy régi épületrészben kapott helyet. A folytatásban új funkciót kap ez a hely, jelentette be az országgyűlési képviselő. A nyertes TOP Plusz pályázat keretében, a Táncsics Mihály gimnázium sportcsarnokának a telephelyfejlesztésére és fejlesztő terem kialakítására (az a főépületben lesz) 131 millió forint jut.

A részletekről megtudtuk: az ingatlan megújul, elvégzik a tetőfelújítást, a homlokzat felújítását, szigetelik az épületet, és kicserélik a nyílászárókat is. Ez jelenleg a középiskola irattára. A felújítás után egy nagy közösségi tér létesül itt a diákoknak, de a beruházás keretében a mellette lévő vizesblokkokat is modernizálják.

TOP Plusz pályázati siker: irattárból lesz közösségi tér a diákoknak Fotó: A szerző felvétele

Sajtótájékoztató: 131 milliós projekt a Táncsicsban

Erdős Norbert beszélt arról a Táncsics főépületében lévő tanteremről (219-es), amit szintén érint a 131 milliós projekt. Elhangzott, hogy az irányítóhatóság döntése értelmében meglesz ősszel a közbeszerzés és azután kezdődnek a munkálatok.

Molnár Sándor hangsúlyozta, mindig öröm pozitív hírekről beszámolni. A Békés vármegyei TOP Plusz pályázati keret 80 milliárd forintját a vármegye fejlesztésére használják fel.

– Ennek fontos része az oktatás fejlesztése, döntő többségében a tankerületek pályáztak. A mai napon is egy jól átgondolt, sikeres pályázat pozitív elbírálásáról, támogatásáról számolhatunk be. Reményeink szerint a sikeres közbeszerzés után, a kivitelezők kiválasztását követően, a beruházás megkezdődhet. Itt látható, a korábbi években is zajlottak komoly fejlesztések, mert az oktatás az a terület, ahova kell és érdemes befektetni. Ez a mostani projekt is a képzés színvonalának az emelését szolgálja és meghatározza évekre a munkaerő-piaci helyzetet a városban, a térségben.