Tótkomlós rózsás ékköve minden medencéjével felkészült a trópusi forróságra

Egy hónapja a gyógyfürdő bezárta az egyik legnépszerűbb, négy évszakos medencéjét. Komoly karbantartásra (némi túlzással: mennyezettől a pincéig) készülve úgy tervezték, az iskolai úszásoktatások végeztével lát munkához a Rózsa fürdő kollektívája, bevonva szakembereket is.

A Rózsa fürdő a reggeli nyitás óráiban is tömegeket vonz. A szerző felvétele

A Rózsa Gyógyfürdő 25 méteres belső medencéjét, az aromabarlangot és a wellness részleget júniusban lezárták.

A tótkomlósi Rózsa fürdő egyik medencéje mennyezettől a pincéig megújult

Korábban a komlósi fürdő gyerekmedencéjét 2023 júniusában újították fel körülbelül 5 millió forintos ráfordítással, a 25 méteres belső medence újrafóliázása 2023 december-2024 januárjában történt meg 11,4 millió forintért a tulajdonos önkormányzat finanszírozásával. S valójában ennek a folyamatnak volt a folytatása ez az elmúlt egy hónapban lebonyolított újabb projekt.

– Szinte észrevétlenül zártuk be a fedett létesítményünket, kinn már tombolt a nyár, a vakációzó fiatalok strandolni érkeztek, mások a termál medencénket választották, mi pedig benn dolgoztunk a felújításon. Festettünk, mázoltunk, és a szellőztető rendszert korszerűsítettük. Ehhez nem nyúltak a nyitás óta (a Széchenyi Terv keretében 2002-2003-ban a fürdő teljes rekonstrukciója megvalósult), nagy kihívást is jelentett 8 méter magasságban.

Troján Borbála megmutatta, a magasban a szellőzőrendszert is felújították. A szerző felvétele

A 25 méteres belső medence megfiatalodott

– A 25 méteres medence belső, mennyezeti faszerkezetét is lekezeltük. A belső terek levegője teljesen megváltozott, ezt már a vendégeink is örömmel konstatálták. Ők egyébként minden apróságra felfigyelnek és hálásak az újításokért. Az aromabarlang hangulatához néhány dekorációs elemet vásároltunk, a medence belső terébe, az oszlopokon új színt honosítottunk meg. Mindezt pici pénzből, önerőből és a szakmai segítséget az önkormányzat biztosításával, egy hónap alatt megoldottuk – mesélte a nyitás másnapján Troján Borbála, az önkormányzati tulajdonú Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője, s egyben a Rózsa fürdő új vezetője. Annyit elárult magáról, hogy a cégnél pénzügyi ügyintézőként dolgozott, s amikor kiderült, hogy fürdővezetőként is bizonyíthat, újra iskolapadba ült, hogy minél alaposabban megtanulhassa, megismerje a fürdőtechnológiát, annak gépészeti hátterét is.