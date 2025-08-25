augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

24°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajánlat

3 órája

A Pepco nem tréfál, új akciójukkal most számos család spórolhat

Címkék#iskolakezdés#Pepco#mancs őrjárat#ajánlat#akció#család

Nem ismer tréfát az európai diszkont-kiskereskedelmi lánc. A Pepco most egy olyan akciós ajánlattal rukkolt elő, ami augusztus végén minden családnak jól jöhet.

Beol.hu

–  Ha sulikezdésről van szó, nem ismerünk tréfát: segítünk, hogy ti is felkészülten vágjatok bele! A Pepco-ban mindent megtalálsz, amire a diákoknak szüksége lehet az új tanévhez: színes ceruzák, kényelmes hátizsákok és praktikus tornazsákok sorakoznak a polcokon. Kreatívat alkotnátok? Válasszatok szuper rajzeszközökből és tágas tolltartókból! Az uzsonnás dobozok és kulacsok pedig gondoskodnak róla, hogy az energia is kitartson a nap végéig. Ruháink között találtok minden stílusnak és alkalomnak megfelelőt, akár hétköznapokra, akár tanévnyitóra kerestek. Mindez – ahogy a Pepco-ban mindig – szuper árakon, egy helyen – olvasható a Pepco ajánlatában. A Pepco akciós ajánlata most minden családnak jól jöhet.

Mancs őrjáratos ruhák a Pepco-ban.
A Pepco kedvező áron kínálja a Mancs őrjáratos ruhákat. Foto: pepco.hu

Hódít a Mancs őrjárat a Pepco-ban

Mint írják, a Pepco-ban a Kaland-öböl fantasztikus kutyusaiért rajongó gyerkőcök is megtalálják a kedvenceiket! A gyerekszobai kiegészítőktől kezdve, a hátizsákokon és tornazsákokon át, mindenhol ott vannak a bátor Chase, a merész Marshall, a vicces Rubble és az okos Skye mintái. Ráadásul Mancs Őrjárat mintás ruhadarabokat is találsz, melyek tökéletesek az óvodába és az iskolába egyaránt – így a kicsik nemcsak hősiesen, de stílusosan is vághatnak neki a napnak.

  • Így a Mancs őrjáratos táska lányoknak most 1800 forint,
  • a 100 százalékos, szintén Mancs őrjáratos pamut felső 1000 forint,
  • és a témánál maradva: a leggings 1200 forint.

Persze a fiúk sem maradhatnak ki az ajánlatból:

  • A Mancs őrjáratos pulóver 1 800 forint,
  • a szabadidőnadrág 1800 forint,
  • a pizsama póló és nadrág pedig 2500 forint.

A további ajánlatokat a Pepco oldalán találhatjuk.

2025 áprilisában egy újabb Pepco üzlet nyitotta meg kapuit, méghozzá Orosházán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu