Parkside

42 perce

Nyomás utána: most lecsaphatjuk a Lidl magas labdáját

Szuper ajánlattal rukkolt elő a német áruházlánc. A Lidl egy olyan Parkside-terméket kínál a vásárlóknak, mely igazi magasnyomáson működik.

Gál Csaba

A szuper áron kínált Parkside-termék nem más, mint egy megbízható, 135 bar nyomással működő magasnyomású tisztító. Az ára most csak 29 999 forint. A tisztító energiatakarékosan működik, csak a pisztolymarkolat megnyomására indul el. A készüléket 7 méteres magasnyomású tömlővel együtt kínálják, a vízszállítás 420 liter/óra.

A Lidl szuper áron kínálja a Parkside magasnyomású tisztítót.
A Parkside magasnyomású tisztítót a Lidl kínálja. Forrás: Lidl.hu

A Parkside tisztító 1700 W teljesítményre képes

A kiváló minőségű alumíniumszivattyú megbízhatóan működik, 1700 W teljesítményre képes; tisztítószertartálya pedig körülbelül 400 ml.

A Lidl ajánlata augusztus 23-tól él.

Legutóbb a Lidl most egy olyan kávéfőzőt kínált, mely nem csak szuper erőset főz, de az ára is szupernek minősült.

 

 

