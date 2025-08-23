42 perce
Nyomás utána: most lecsaphatjuk a Lidl magas labdáját
Szuper ajánlattal rukkolt elő a német áruházlánc. A Lidl egy olyan Parkside-terméket kínál a vásárlóknak, mely igazi magasnyomáson működik.
A szuper áron kínált Parkside-termék nem más, mint egy megbízható, 135 bar nyomással működő magasnyomású tisztító. Az ára most csak 29 999 forint. A tisztító energiatakarékosan működik, csak a pisztolymarkolat megnyomására indul el. A készüléket 7 méteres magasnyomású tömlővel együtt kínálják, a vízszállítás 420 liter/óra.
A Parkside tisztító 1700 W teljesítményre képes
A kiváló minőségű alumíniumszivattyú megbízhatóan működik, 1700 W teljesítményre képes; tisztítószertartálya pedig körülbelül 400 ml.
A Lidl ajánlata augusztus 23-tól él.
