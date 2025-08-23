Nyomás utána: most lecsaphatjuk a Lidl magas labdáját

A szuper áron kínált Parkside-termék nem más, mint egy megbízható, 135 bar nyomással működő magasnyomású tisztító. Az ára most csak 29 999 forint. A tisztító energiatakarékosan működik, csak a pisztolymarkolat megnyomására indul el. A készüléket 7 méteres magasnyomású tömlővel együtt kínálják, a vízszállítás 420 liter/óra.

A Parkside magasnyomású tisztítót a Lidl kínálja. Forrás: Lidl.hu

A Parkside tisztító 1700 W teljesítményre képes

A kiváló minőségű alumíniumszivattyú megbízhatóan működik, 1700 W teljesítményre képes; tisztítószertartálya pedig körülbelül 400 ml.

A Lidl ajánlata augusztus 23-tól él.

