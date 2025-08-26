Nem tűr ellentmondást a Lidl új akciója

A Lidl ajánlatában előkelő helyet kapott a Parkside bütüző- és gérvágófűrész. A gérvágás fokozatmentesen, vagy rögzített szögben is beállítható, a pontos vágást pedig lézer segíti – olvasható a Lidl akciós újságjában. A munkadarab-rögzítés biztonságos a csavaros rögzítővel és oldalsó tartókengyellel. Az üresjárati fordulatszám kb. 4900 forulat/perc. Az állítható dőlésszög: 0-45 fok, a beállítható gérvágás pedig -45-+45 fok. Az előszerelt fűrészlap átmérője 210 mm. Lidl Plus-szal az ár most mindössze 22 999 forint, a fűrész augusztus 28-tól kapható.

A Parkside bütüző- és gérvágófűrész szuper áron kapható. Forrás: Lidl.hu

Több Parkside termék is szuper áron kapható

Persze, az őszi lakásfelújítási őrületben nagy szerepet kap a Parkside Fal- és mennyezetcsiszoló, a multifunkciós asztalkészlet, a festőkészlet, a teleszkópos támasztórúd, a gipszkarton szerelőkészlet, a lemezvágó ollókészlet, és a takarófólia is.

Az ajánlat további részében kitűnik a Parkside lézeres távolságmérő 9 999 forintért, a digitális multiméter 3 999 forintért, és a multifunkciós detektor 3 499 forintért. Ugyancsak a barkácsmestereket segítheti a Parkside keresztonalas lézer, a krimpelőfogó-készlet, a szegecsanyahúzó készlet, a cserélhető szárú csavarhúzó készlet, és a vízmértékkészlet is.

Persze, itt nem érnek véget a Parkside akciós termékei, a kínálotot itt érhetjük el.

A legutóbb szuper áron kínált Parkside-termék egy megbízható, 135 bar nyomással működő magasnyomású tisztító volt.