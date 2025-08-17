Barkácsolóknak kötelező: extra spórolós akciót robbant a Lidl

A Lidl már hosszú ideje kínálja a Parkside márka termékeit, melyek könnyen kezelhetőek, s hívei szerint megbízhatóak is. Ha valaki szeret barkácsolni, akkor ezeket tényleg érdemes kipóbálnia, hiszen ár-érték arányban igen kedvező a kínálat. Hétfőtől újabb akciókkal készül a Lidl, mutatjuk, mire érdemes figyelni annak, aki sokat fúr-farag, csiszol, csavaroz.

A Parkside márka a barkácsolók nagy kedvence, hétfőtől jönnek az új akciók a Lidl-ben. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Parkside: újabb akciók hétfőtől

Fúró-és vésőkalapács 20 ezer forint alatti áron

A konkrétan 19 ezer 999 forintért piacra dobott vésőkalapácsról az alábbiakat kell tudni:

Beton, tégla, fém vagy fa hatékony megmunkálására,

Központi választókapcsoló minden funkcióhoz,

SDS-Plus gyorstokmány,

360°-ban elforgatható kiegészítő fogantyú,

Ütésszám: kb. 0-3 900 ütés/perc,

Üresjárati fordulatszám: kb. 0-800 ford./perc,

Ütközési energia: 5 J,

1 550 W.

Fúró-és vésőkalapács. Forrás: Lidl

Duplacsiszoló rugalmas tengellyel

9999 forintért már viheti is és számos munkára használhatja:

Köszörüléshez, vágáshoz, polírozáshoz és tisztításhoz;

Rugalmas tengely precíziós munkákhoz, hossza: kb. 1 m;

2 db előszerelt korong;

Fokozatmentesen állítható fordulatszám, max. 11 500 ford. /perc;

103 részes tartozékkészlet robusztus tárolódobozban;

120 W.

Duplacsiszoló. Forrás: Lidl

Csavarhúzó készlet 1999 forintért:

Króm-vanádium acélból,

Mágneses heggyel és csúszásgátló, 2 komponensű nyéllel,

Csavarhúzó készlet: 8 részes, vagy,

VDE csavarhúzó készlet: 6 részes.

Csavarhúzó készlet. Forrás: Lidl

