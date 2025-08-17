augusztus 17., vasárnap

Lidl

1 órája

Barkácsolóknak kötelező: extra spórolós akciót robbant a Lidl

A barkácsolókat sose látott ajánlatokkal várja hétfőtől a Lidl. Aki ismeri és használja a Parkside márka termékeit, annak ezeket mindenképpen meg kell néznie!

Beol.hu

A Lidl már hosszú ideje kínálja a Parkside márka termékeit, melyek könnyen kezelhetőek, s hívei szerint megbízhatóak is. Ha valaki szeret barkácsolni, akkor ezeket tényleg érdemes kipóbálnia, hiszen ár-érték arányban igen kedvező a kínálat. Hétfőtől újabb akciókkal készül a Lidl, mutatjuk, mire érdemes figyelni annak, aki sokat fúr-farag, csiszol, csavaroz.

Parkside: barkácsolóknak szól a Lidl új akciósorozata.
A Parkside márka a barkácsolók nagy kedvence, hétfőtől jönnek az új akciók a Lidl-ben. Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

Parkside: újabb akciók hétfőtől

Fúró-és vésőkalapács 20 ezer forint alatti áron

A konkrétan 19 ezer 999 forintért piacra dobott vésőkalapácsról az alábbiakat kell tudni:

  • Beton, tégla, fém vagy fa hatékony megmunkálására,
  • Központi választókapcsoló minden funkcióhoz,
  • SDS-Plus gyorstokmány,
  • 360°-ban elforgatható kiegészítő fogantyú,
  • Ütésszám: kb. 0-3 900 ütés/perc,
  • Üresjárati fordulatszám: kb. 0-800 ford./perc,
  • Ütközési energia: 5 J,
  • 1 550 W.
Fúró-és vésőkalapács. Forrás: Lidl

Duplacsiszoló rugalmas tengellyel

9999 forintért már viheti is és számos munkára használhatja:

  • Köszörüléshez, vágáshoz, polírozáshoz és tisztításhoz;
  • Rugalmas tengely precíziós munkákhoz, hossza: kb. 1 m;
  • 2 db előszerelt korong;
  • Fokozatmentesen állítható fordulatszám, max. 11 500 ford. /perc;
  • 103 részes tartozékkészlet robusztus tárolódobozban;
  • 120 W.
Lidl
Duplacsiszoló. Forrás: Lidl

Csavarhúzó készlet 1999 forintért:

  • Króm-vanádium acélból,
  • Mágneses heggyel és csúszásgátló, 2 komponensű nyéllel,
  • Csavarhúzó készlet: 8 részes, vagy,
  • VDE csavarhúzó készlet: 6 részes.
barkácsolás
Csavarhúzó készlet. Forrás: Lidl

Látványos kampánnyal készült a Lidl

Legutóbb napokig tartó találgatás után hullt le végre a lepel a Lidl Magyarország titokzatos kampányáról.

 

 

