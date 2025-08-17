3 órája
Barkácsolóknak kötelező: extra spórolós akciót robbant a Lidl
A barkácsolókat sose látott ajánlatokkal várja hétfőtől a Lidl. Aki ismeri és használja a Parkside márka termékeit, annak ezeket mindenképpen meg kell néznie!
A Lidl már hosszú ideje kínálja a Parkside márka termékeit, melyek könnyen kezelhetőek, s hívei szerint megbízhatóak is. Ha valaki szeret barkácsolni, akkor ezeket tényleg érdemes kipóbálnia, hiszen ár-érték arányban igen kedvező a kínálat. Hétfőtől újabb akciókkal készül a Lidl, mutatjuk, mire érdemes figyelni annak, aki sokat fúr-farag, csiszol, csavaroz.
Parkside: újabb akciók hétfőtől
Fúró-és vésőkalapács 20 ezer forint alatti áron
A konkrétan 19 ezer 999 forintért piacra dobott vésőkalapácsról az alábbiakat kell tudni:
- Beton, tégla, fém vagy fa hatékony megmunkálására,
- Központi választókapcsoló minden funkcióhoz,
- SDS-Plus gyorstokmány,
- 360°-ban elforgatható kiegészítő fogantyú,
- Ütésszám: kb. 0-3 900 ütés/perc,
- Üresjárati fordulatszám: kb. 0-800 ford./perc,
- Ütközési energia: 5 J,
- 1 550 W.
Duplacsiszoló rugalmas tengellyel
9999 forintért már viheti is és számos munkára használhatja:
- Köszörüléshez, vágáshoz, polírozáshoz és tisztításhoz;
- Rugalmas tengely precíziós munkákhoz, hossza: kb. 1 m;
- 2 db előszerelt korong;
- Fokozatmentesen állítható fordulatszám, max. 11 500 ford. /perc;
- 103 részes tartozékkészlet robusztus tárolódobozban;
- 120 W.
Csavarhúzó készlet 1999 forintért:
- Króm-vanádium acélból,
- Mágneses heggyel és csúszásgátló, 2 komponensű nyéllel,
- Csavarhúzó készlet: 8 részes, vagy,
- VDE csavarhúzó készlet: 6 részes.
Látványos kampánnyal készült a Lidl
