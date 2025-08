Megritkította a pletykát, jó vacsora lett a nyulaknak - galériával, videóval

A paradicsom mellett más növény is jelen van az 50 négyzetméteres, kicsi, hátsó kertben, ami magában foglal egy hat négyzetméteres, saját építésű, UV-védett polikarbonát üvegházat is – mutatta be Lehoczkiné Megyik Erika szombaton a kertbarátoknak békéscsabai-jaminai birodalmát.

A paradicsom volt a fókuszban, de az érdeklődők sok újdonságot is láthattakFotó: Kiss Zoltán

A tyúkhúr megakadályozza a talaj kiszáradását

– Számtalan olyan növény segíti a kert mikroklímáját megteremteni, létrehozni, mint régen, amikor még normális volt az időjárás – ecsetelte Erika. – Akkor ezeket kikapáltuk, most pedig talajtakaróként is hasznosak. Tavasszal a tyúkhúr a talajon elterülve például megakadályozza a talaj kiszáradását a májusi palántázásig, utána az erős UV úgyis elégeti, a mikroorganizmusok pedig tápanyaggá dolgozzák fel a növényt. Én nem mondom, hogy márciusban ilyen talajba vessük a zöldséget, oda más trükköt kell alkalmazni.

A szerves trágyából nyerik a növények az életerőt

A kert megtekintésekor a látogatók, kertbarátok, érdeklődők a paradicsomprojektben résztvevő iskolák tanárai, szülők, gyermekek élőben tapasztalhatták meg, hogy mi az a módszer, ami működik, és mi az, ami nem.

– Nem használok műtrágyát, vegyszereket és különböző „csodaszereket” sem, de mikroelemeket tartalmazó tápoldatot igen, főleg az edényekben, vödrökben – hangsúlyozta a paradicsomok királynője. – Ellenben bőségesen ellátom a talajt saját érlelésű szerves trágyával (kecske, nyúl, baromfi), ebből nyerik a növények azt az életerőt, amivel védekeznek a betegségek és a kártevők ellen, különböző trükkök alkalmazásával.

Évről évre egyre nehezebb a házi paradicsom előállítása

Ennek ellenére és a rezisztens (vírusoknak ellenálló) fajták termesztésével évről évre egyre nehezebb a házi paradicsom előállítása.

– Az okot mindenki ismeri a klímaváltozás összes szélsőséges megnyilvánulásával együtt. Az emberi szervezetet is megviseli a nagy hőség és az erős UV-sugárzás, a növényekét még jobban – emelte ki Erika. – Ők nem tudnak kiskabátot felvenni a fagyosszentekkor, ha fagy – mert valaki idő előtt kiültette őket – piros riasztásnál sem tudnak árnyékos helyre menni, mint az emberek, klimatikus szobába pláne nem. Mi, akik neveljük és termesztjük őket, nekünk kell kitalálni és megteremteni azokat a tárgyi feltételeket, amikkel könnyebben túlélnek és védekeznek, talajtakarás, öntözés, jég- és árnyékoló háló (a kettő nem ugyanaz).