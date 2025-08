Első otthon az alapoktól: ebben is segít a fix 3 százalékos hitel

Mint korábban beszámoltunk róla, a szeptember 1-jétől induló Otthon Start Program kedvezményes lakáshitelt biztosít azoknak, akik első saját otthonukat vásárolnák meg. A konstrukció legfeljebb 50 millió forintig vehető igénybe, fix 3 százalékos kamattal, akár 25 éves futamidőre, mindössze 10 százalék önerő mellett. A hitel házasság vagy gyermekvállalás nélkül is elérhető. Az egyik legnagyobb előnye, hogy jelentősen csökkenti a havi törlesztőrészletet: egy 50 milliós hitelnél akár 150 ezer forinttal is kevesebbet kell fizetni, ami hosszú távon több mint 44 millió forint megtakarítást jelenthet.

Használt ingatlant is vehetünk az Otthon Start Programnak köszönhetően, de építkezhetünk is. Fotó: Shutterstock

Tanyát is vehetünk az Otthon Start Programmal

A Kormány oldalán megjelent egy részletes tájékoztató a programmal kapcsolatban, ahol többek között arra is kitérnek, hogy milyen ingatlanokra lehet igényelni a hitelt. Mint az ismertetőből kiderül, kizárólag lakóingatlan, azaz

lakás,

családi ház

vagy tanya

megvásárlására használható fel a hitel. Az ingatlan alapterületére és energetikai besorolására nincs előírás, ugyanakkor az értéke lakás esetén legfeljebb bruttó 100 millió, ház vagy tanya esetén legfeljebb bruttó 150 millió forint lehet, és az egy négyzetméterre jutó ár nem haladhatja meg a bruttó 1,5 millió forintot.

Arra, hogy minimálisan mekkora alapterületű legyen a kiszemelt ingatlan, nincs megkötés.

Mi van, ha valaki építkezne?

Ahogy a tájékoztatóból is kiderül, a kölcsön összegét nemcsak meglévő ingaltan vásárlására lehet fordítani, hanem építkezésre is, viszont a telekvásárlás már nem finanszírozható a hitelből. Bővítésre vagy használt lakóingatlan vásárlására is igényelhető a kölcsön.