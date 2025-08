Otthon Start Program: egy bank már a rajtvonal mögött, hamarosan jön a többi is

Az Otthon Start Program egy új, kedvezményes lakáshitel-konstrukció, amely 2025. szeptember 1-jétől érhető el. A célja, hogy segítse az első saját ingatlanhoz jutókat: a program keretében fix 3 százalékos kamattal, legfeljebb 50 millió forint összegű hitel igényelhető, akár 25 éves futamidőre, mindössze 10 százalék önerő mellett. A konstrukció házaspároknak szól, és új vagy használt lakás vásárlására, illetve házépítésre is igénybe vehető.

Az Otthon Start Program iránt egyre többen érdeklődnek a bankoknál. Fotó: Shutterstock

Mely bankoknál lehet majd igényelni az Otthon Start Program nyújtotta hitelt?

Egyelőre még nincs pontos lista arról hogy melyik bankoknál lehet igénybe venni a hitelt, de a VG.hu információ szerint annyi már biztos, hogy az MBH Bank megkezdte az Otthon Start Programhoz kapcsolódó hiteltermék bevezetésének előkészületeit, és már most biztosítja az előminősítés lehetőségét az érdeklődők számára. Előzetes értékbecslés is igényelhető a banknál, ami további segítséget nyújt az ideális otthon kiválasztásában. Ahogy a Világgazdaság írja, az OTP Bank és a CIB Bank egyaránt megnövekedett ügyfélérdeklődésről számolt be az Otthon Start Program kapcsán. A támogatott konstrukció bevezetése várhatóan tovább élénkíti az amúgy is kiemelten aktív lakáshitelpiacot, bár sok ügyfél egyelőre kivár a részletek ismeretében.

Hasznos eszközök: online kalkulátorok

A hiteltervezéshez érdemes használni az ingyenes online hitelkalkulátorokat, amelyekből több is elérhető a Világgazdaság honlapján. Ezek segítségével könnyebben belőhető a várható törlesztőrészlet és a hitelképesség.

Ezeket a dokumentumokat kérhetik a bankok

A Világgazdaság összegyűjtötte, milyen iratokra lehet szükség a hitelkérelemhez. Ezek két csoportra oszthatók: az alapdokumentumokra, amelyek minden esetben kellenek, és a speciális dokumentumokra, amelyek bizonyos esetekben szükségesek.

Kötelező dokumentumok: