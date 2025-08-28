36 perce
Alaptalanok a félelmek: nem emelkedtek a lakásárak Békésben, sőt...
A fix 3 százalékos hitelt kínáló programtól sokan az ingatlanok drágulását várták. Az Otthon Start programnak megfelelő lakások ára azonban éppen ellenkező irányba indult el. Mutatjuk, mennyi most az átlagos négyzetméterár Békésben!
– Az ingatlanárak emelkedésével kapcsolatos félelmek mindeddig alaptalannak bizonyultak. Az Otthon Start programnak megfelelő lakások ára nem nőtt, hanem csökkent – olvasható a Világgazdaság cikkében. Mint írják, a fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start programot sokan kritizálták azon az alapon, hogy a lehetőség az ingatlanárak emelkedéséhez vezet majd. Mint azt Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta, országosan nemhogy nem nőttek 20-40 százalékkal az otthon startos lakások árai, de még csökkentek is, miközben a programba nem beleférő ingatlanok árai emelkedtek.
Az Otthon Start programból kiesnek a túlárazott ingatlanok
Panyi Miklós hangsúlyozta, hogy Budapestre és a megyei jogú városokra is figyelni kell, hiszen itt már vegyesebb a kép, vannak olyan települések és kerületek, ahol nőttek az árak, de olyanok is, ahol csökkentek.
Az Ingatlan.com elemzése arra mutatott rá, hogy az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt biztosító, szeptemberben induló Otthon Start program bejelentése óta eltelt közel két hónapban látványosan kettős folyamat alakult ki a lakásárak terén. Országos szinten a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke egy százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább.
Az államtitkár szerint a folyamatban két tényező is fontos szerepet játszik. Egyrészt aki túláraz, az kiesik a programból, hiszen a bankok sem hitelezik a nem valós piaci árakat, és túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start program. Erre ugyanis a fix 3 százalékos hitelt szabályozó rendeletben külön szabály is van. Panyi Miklós emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy szeptember elején további nagy bejelentések várhatók, így lesz kínálat, lesz miből válogatniuk az elsőlakás-vásárlóknak.
Ahogy azt a Világgazdaság cikkében olvasható, összességében mozgásba lendült a lakáspiac, a fiatalok az első lakásukhoz juthatnak, míg mások továbbléphetnek, miközben az építőipar is beindult, jönnek az új lakások, és csökkenésnek indultak az albérletárak. Országos áremelkedésről pedig szó sincs az otthon startos lakásoknál.
Az árakat emelő eladók egy része csalódhat
Az ingatlan.com mintegy 230 ezer ingatlanhirdetés alapján vizsgálta meg, hogy a hat leggyakoribb és legnépszerűbb ingatlantípus (családi, iker- és sorházak, valamint csúsztatott zsalus, panel és téglalakások) árai miként változtak a július eleje és augusztus közepe közötti időszakban.
– A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A 3 százalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat. Ugyanakkor a programba nem illeszkedő ingatlanok kínálata és ára nagyobb ütemben emelkedik, mivel ezek tulajdonosai is árat emelnek a kereslet élénkülése láttán – ismertette a trendeket az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László.
Az Otthon Centrum adatai szerint jelenleg az átlagos négyzetméterárak
- Nógrádban (267 964 forint) és Borsod-Abaúj-Zemplénben (272 491 forint) a legalacsonyabbak,
- míg a dobogó harmadik helyén Győr-Moson-Sopron (653 697 forint) áll,
- a másodikra Somogy (1 165 242 forint) került,
- míg a legdrágább most is Budapest lett 1 456 013 forinttal.
Békés vármegyében az átlagos négyzetméterárak összege 354 911 forint.
A Békés vármegyei fiatalok örülnek a lehetőségek
Régen vagy szülői segítséggel tudtak első lakást vagy házat vásárolni a fiatalok, vagy nagyon sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megteremtsék első otthonukat
– mondta korábbi cikkünkben egy békéscsabai fiatal, aki szerint komoly segítséget jelent a fiataloknak a hamarosan induló Otthon Start program. Kitti szerint nagyon nem mindegy, hogy egy fiatal, aki elkezdi az önálló életét, albérleti díjat fizet és más lakásában él vagy saját ingatlanában lakik és inkább hitelt törleszt. Egy felmérésből az is kiderült, hogy Békéscsabán a meghirdetett ingatlanok hány százaléka felel meg a feltételeknek.
Hamarosan újra a szilváról és a koncertekről szól minden Szarvason