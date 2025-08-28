Alaptalanok a félelmek: nem emelkedtek a lakásárak Békésben, sőt...

– Az ingatlanárak emelkedésével kapcsolatos félelmek mindeddig alaptalannak bizonyultak. Az Otthon Start programnak megfelelő lakások ára nem nőtt, hanem csökkent – olvasható a Világgazdaság cikkében. Mint írják, a fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start programot sokan kritizálták azon az alapon, hogy a lehetőség az ingatlanárak emelkedéséhez vezet majd. Mint azt Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta, országosan nemhogy nem nőttek 20-40 százalékkal az otthon startos lakások árai, de még csökkentek is, miközben a programba nem beleférő ingatlanok árai emelkedtek.

Az Otthon Start programnak megfelelő lakások ára csökkenésnek indult. Fotó: MW archív

Az Otthon Start programból kiesnek a túlárazott ingatlanok

Panyi Miklós hangsúlyozta, hogy Budapestre és a megyei jogú városokra is figyelni kell, hiszen itt már vegyesebb a kép, vannak olyan települések és kerületek, ahol nőttek az árak, de olyanok is, ahol csökkentek.

Az Ingatlan.com elemzése arra mutatott rá, hogy az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt biztosító, szeptemberben induló Otthon Start program bejelentése óta eltelt közel két hónapban látványosan kettős folyamat alakult ki a lakásárak terén. Országos szinten a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke egy százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább.

Az államtitkár szerint a folyamatban két tényező is fontos szerepet játszik. Egyrészt aki túláraz, az kiesik a programból, hiszen a bankok sem hitelezik a nem valós piaci árakat, és túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start program. Erre ugyanis a fix 3 százalékos hitelt szabályozó rendeletben külön szabály is van. Panyi Miklós emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy szeptember elején további nagy bejelentések várhatók, így lesz kínálat, lesz miből válogatniuk az elsőlakás-vásárlóknak.