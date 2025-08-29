Kiszámítható, kedvező: békéscsabai vélemények a 3 százalékos lakáshitelről – videóval

A fix 3 százalékos kamatozású, akár 25 éves futamidővel és 10 százalékos önerővel elérhető lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyit azok számára, akik első lakás vagy ház vásárlásában gondolkodnak – írták az Otthon Start program honlapján. Maximum 100 millió forintos lakást vagy 150 millió forintos házat lehet vásárolni, a négyzetméterár pedig nem lehet több 1,5 millió forintnál.

A békéscsabaiak szerint tényleg nagy segítséget jelent az első lakás, ház vásárlásában az Otthon Start program és az abban elérhető 3 százalékos lakáshitel.

Békéscsabán vásárolhatók a legnagyobb ingatlanok

Az ingatlan.com felmérése szerint a négyzetméterárak alapján a vármegyeszékhelyek közül Békéscsaba az egyik, ahol egy adott összegből a legnagyobb otthon vásárolható. Ráadásul itt az eladó lakások mindegyike, az eladó házak pedig 96,5 százaléka megfelel a követelményeknek: előbbi tehát nem lehet több 100 millió, utóbbi pedig 150 millió forintnál. Összességében ez 98 százalékos lefedettséget jelent.

Kitti is megmondta: nem mindegy, hogy albérleti díjat vagy törlesztőt fizet

Régen vagy szülői segítséggel tudtak első lakást vagy házat vásárolni a fiatalok, vagy nagyon sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megteremtsék első otthonukat – mondta egy békéscsabai fiatal, aki szerint komoly segítséget jelent a fiataloknak a napokon belül rajtoló Otthon Start program. Kitti szerint nagyon nem mindegy, hogy egy fiatal, aki elkezdi az önálló életét,

albérleti díjat fizet és más lakásában, házában tengődik,

vagy saját ingatlanában él és inkább hitelt törleszt.

Az otthon start programos ingatlanok ára nem nőtt, sőt csökkent

Az ingatlanárak emelkedésével kapcsolatos félelmek mindeddig alaptalannak bizonyultak. Az Otthon Start programnak megfelelő lakások ára nem nőtt, hanem csökkent – írta cikkében a Világgazdaság. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az ingatlan.com felmérése alapján rámutatott: országosan nem nőttek 20-40 százalékkal az otthon startos lakások árai, sőt csökkentek is, miközben a programba nem beleférő ingatlanok árai emelkedtek.

Az Otthon Centrum adatai szerint jelenleg az átlagos négyzetméterárak Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben a legalacsonyabbak – 260-270 ezer forint körüliek –, a legmagasabbak pedig Budapesten 1 millió 456 ezer forinttal. Békés vármegyében az átlagos négyzetméterár 354 ezer forint.