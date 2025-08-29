58 perce
Kiszámítható, kedvező: békéscsabai vélemények a 3 százalékos lakáshitelről – videóval
Napokon belül indul a program, amely komoly segítséget jelent az első lakás vagy ház vásárlásában. Az Otthon Start programról és az annak keretében elérhető 3 százalékos lakáshitelről a békéscsabaiak is elmondták a véleményüket.
A fix 3 százalékos kamatozású, akár 25 éves futamidővel és 10 százalékos önerővel elérhető lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyit azok számára, akik első lakás vagy ház vásárlásában gondolkodnak – írták az Otthon Start program honlapján. Maximum 100 millió forintos lakást vagy 150 millió forintos házat lehet vásárolni, a négyzetméterár pedig nem lehet több 1,5 millió forintnál.
Békéscsabán vásárolhatók a legnagyobb ingatlanok
Az ingatlan.com felmérése szerint a négyzetméterárak alapján a vármegyeszékhelyek közül Békéscsaba az egyik, ahol egy adott összegből a legnagyobb otthon vásárolható. Ráadásul itt az eladó lakások mindegyike, az eladó házak pedig 96,5 százaléka megfelel a követelményeknek: előbbi tehát nem lehet több 100 millió, utóbbi pedig 150 millió forintnál. Összességében ez 98 százalékos lefedettséget jelent.
Kitti is megmondta: nem mindegy, hogy albérleti díjat vagy törlesztőt fizet
Régen vagy szülői segítséggel tudtak első lakást vagy házat vásárolni a fiatalok, vagy nagyon sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megteremtsék első otthonukat – mondta egy békéscsabai fiatal, aki szerint komoly segítséget jelent a fiataloknak a napokon belül rajtoló Otthon Start program. Kitti szerint nagyon nem mindegy, hogy egy fiatal, aki elkezdi az önálló életét,
- albérleti díjat fizet és más lakásában, házában tengődik,
- vagy saját ingatlanában él és inkább hitelt törleszt.
Az otthon start programos ingatlanok ára nem nőtt, sőt csökkent
Az ingatlanárak emelkedésével kapcsolatos félelmek mindeddig alaptalannak bizonyultak. Az Otthon Start programnak megfelelő lakások ára nem nőtt, hanem csökkent – írta cikkében a Világgazdaság. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az ingatlan.com felmérése alapján rámutatott: országosan nem nőttek 20-40 százalékkal az otthon startos lakások árai, sőt csökkentek is, miközben a programba nem beleférő ingatlanok árai emelkedtek.
Az Otthon Centrum adatai szerint jelenleg az átlagos négyzetméterárak Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben a legalacsonyabbak – 260-270 ezer forint körüliek –, a legmagasabbak pedig Budapesten 1 millió 456 ezer forinttal. Békés vármegyében az átlagos négyzetméterár 354 ezer forint.
Békéscsabai vélemények a fix 3 százalékos lakáshitelről
Az Otthon Start programmal és a 3 százalékos lakáshitellel kapcsolatos véleményüket, hogy az mennyiben jelent segítséget az első lakás vagy ház vásárlásában, a békéscsabaiak is elmondták.
– Nagy segítséget jelent a 3 százalékos lakáshitel, hiszen kiszámítható – vélekedett Gyucha Erika. A 70-es, 80-as években, amikor voltak a lakásépítések, szintén voltak hasonló konstrukciók. Úgy véli, a mostani Otthon Start program révén könnyebb lesz a fiataloknak elindulni az életben, családot alapítani, ám nem csak a fiataloknak elérhető a kedvező lakáshitel. Kiemelte: jobb egy saját ingatlanban élni és törlesztőrészletet, mint albérleti díjat fizetni.
– Mindenféleképpen segítséget jelent a 3 százalékos lakáshitel azoknak, akik első lakást szeretnének vásárolni, és nem csak a fiataloknak elérhető ez a konstrukció, hiszen nem csak nekik lehet szükségük első lakásra – mondta Ignácz Ágnes Ilona, aki most szeretne ingatlant vásárolni az Otthon Start program lehetőségével élve. Szerinte a 3 százalékos lakáshitel kedvező.
– Nálunk megoldott a lakáskérdés, így nem fogunk élni az Otthon Start program adta eséllyel, de ha annak idején lett volna ilyen lehetőség, akkor vélhetően igénybe vettük volna. A konstrukció segítséget jelenthet a fiataloknak, a családoknak – erről beszélt Uhrinné Irimiás Boglárka. Hangsúlyozta, hogy más kölcsönökhöz, például a személyi kölcsönökhöz képest kedvező a fix 3 százalékos lakáshitel.
Alaptalanok a félelmek: nem emelkedtek a lakásárak Békésben, sőt...