Rekordot dönthet a lakásépítés az Otthon Start Programmal

A kormány szeptembertől indítja el az Otthon Start hitelprogramot, amely a rendszerváltás óta az egyik legnagyobb otthonteremtési kezdeményezésnek ígérkezik. Az első lakásvásárlóknak akár 50 millió forintos, 25 évre felvehető kölcsönt kínál 10 százalékos önerő mellett, végig fix, 3 százalékos kamattal. A konstrukció életkori megkötés nélkül, legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésszel is elérhető. A cél, hogy a következő öt évben akár 50 ezer új lakás épüljön.

Az Otthon Start Program segít az első saját lakás megszerzésében. Fotó: Gettyimages

Tanulságok a múltból

Ahogy a Világgazdaság kiemelte, 2000-ben indult első Orbán-kormányzati otthonteremtési program a jelzáloghitelek kamattámogatására épült, 10 millió forintig, 20 évig garantáltan alacsony kamattal. Ennek hatására ugrásszerűen nőtt az építési kedv: 2001-ben 48 ezer építési engedélyt adtak ki, 2002-ben 31 ezer lakást adtak át.

A 2002-ben hivatalba lépő MSZP–SZDSZ-kormány több lépésben szűkítette a támogatási feltételeket, csökkentve a hitelplafont és az adókedvezmény mértékét, miközben az infláció miatt emelkedtek a forinthitelek kamatai.

A szigorítások idején jelent meg a svájci frank alapú devizahitel, ami a 2008–2009-es válság idején sok család számára katasztrofális következményekkel járt.

Kudarcba fulladt Fészekrakó

2004-ben a Gyurcsány-kormány elindította a Fészekrakó programot, amely fiatal, kezdőtőkével nem rendelkező párokat és egyedülálló szülőket célzott.

A főbb jellemzők:

életkori korlát: maximum 30 év,

állami kezességvállalás új és használt lakásra is,

szocpol támogatás 1–3 gyermek után.

A program azonban tömeges visszaélésekre adott lehetőséget, különösen Miskolc bizonyos lakótelepein, ahol csalók valótlan igazolásokkal jutottak ingatlanokhoz, majd nem fizették sem a hitelt, sem a rezsit.

Az Otthon Start Program főbb elemei

A jelenlegi Otthon Start a korábbi hibák kiküszöbölésére törekszik. A részvétel feltételei között szerepel a legalább kétéves TB-jogviszony, és nincs életkori megkötés. A kormány számításai szerint ezzel:

évente 25–30 ezer lakás átadása érhető el,

a piaci kamatoknál jóval kedvezőbb, fix 3 százalékos kamatozás biztosított,

az árak elszállását a használt lakásokra érvényes 100 milliós, az új lakásokra vonatkozó 150 milliós értékhatár, valamint a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon fékezi.

Költségvetési és piaci hatások

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a program jövőre költségvetési szempontból semleges lesz: a kamattámogatás költségeit az illetékbevétel ellensúlyozza. A szaktárca álláspontja szerint a meghatározott értékhatárok és négyzetméterplafonok megakadályozzák a lakásárak jelentős emelkedését.